„Nápad vytvořit něco k výročí 30 let od sametové revoluce mě napadl, když jsem při tůrách v místech, kde procházela železná opona, nacházel kusy jejích zbytků. Posbíral jsem náboje, část ostnatého drátu a kus původního dřeva a dumal co s tím. Věděl jsem, že můj kamarád Ondra Milota z Tedražic dělá krásné nástěnné hodiny z kusů dřeva a pryskyřice, a tak jsem za ním přišel, že bych rád v rámci výročí udělal jedny speciální hodiny, které budou poskládané právě z těchto nalezených artefaktů a budou symbolizovat čas, díky kterému můžeme chodit nejen po Šumavě. Tam, kde dříve skoro nikdo nemohl,“ seznámil se svým nápadem Brož.

Unikátní hodiny byly v den výročí sametové revoluce vystaveny na facebooku WeLoveŠumava a se v komentářích do úterní 20. hodiny. „Celý výtěžek předáme Kubíkovi Ducháčovi, který se léčí s dětskou mozkovou obrnou a peníze použije jeho rodina na důležité rehabilitace,“ dodal Brož.

Výroba trvala deset dnů

Jde o jedinečné hodiny, i pro jejich tvůrce to byla premiéra. „Richard mi dodal artefakty a já už to pak poskládal dohromady. Inspiraci jsem nikde nebral, řekl bych, že jsem spíš čerpal z toho, že hodiny dělám už rok. Výroby těchto hodin trvala asi deset dnů, kdy jsem musel vymyslet koncept, připravit materiál, zapenetrovat, epoxid se lil po vrstvách, pak následovalo velmi dlouhé broušení, finální úprava olejem a leštění a nakonec osazení strojkem a ručičkami,“ popsal výrobu Milota.

Hodiny mají 34 cm v průměru a váží zhruba čtyři kilogramy. Speciální hodiny to byly pro Milotu první, ještě nikdy jsem nezaléval do pryskyřice předměty jako ostnatý drát či nábojnice. „Vždy sem pracoval jen se dřevem, takže tohle bylo nové. Moc rád jsem se podílel na tom projektu, přišlo mi jako super nápad použít historické originální fragmenty, hodiny tím dostaly své jedinečné kouzlo jelikož uchovají něco z historie a zároveň budou připomínat dobu temna a to, že zločinecký režim je pryč. Navíc jsem rád, že pomohou dobré věci,“ uzavřel Milota.