Dalibor Norský, Karel Míček, Miloslav Malíček, Bohumil Šoulák a Drahomír Strnadel, to byli hlavní protagonisté setkání, které se uskutečnilo ve středu 26. února v kinosále ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Frenštát pod Radhoštěm byl totiž prvním městem v Evropě, které začala opouštět sovětská vojska. První tři jmenovaní vyjednávali s veliteli vojenských posádek o jejich odchodu, Bohumil Šoulák byl v té době výpravčím, který dal pokyn k odjezdu první soupravy a Drahomír Strnadel byl učitelem, jenž za nesouhlas se sovětskou okupací, který vyjádřil odplivnutím si před sovětským důstojníkem, musel odejít učit do Rožnova pod Radhoštěm.

Pamětní deska

Večer symbolicky zahájil Bohumil Šoulák, který na pokyn moderátora Mariana Žárského si nasadil červenou čepici, vzal plácačku, zapískal a dal pokyn k odjezdu. Zhruba stovka návštěvníků kina pak zhlédla dokument Poslední vlak, ve kterém dnes již zesnulý frenštátský dokumentarista Milan Bayer zachytil právě chvíle z vyjednávání zástupců Frenštátu pod Radhoštěm se sovětskými vojáky, i samotný odchod sovětského vojska.

Poté pětice na pódiu odhalila pamětní desku k 30. výročí odchodu sovětských vojsk z Frenštátu pod Radhoštěm. Deska vznikla v dílně Pavla Šouláka a bude umístěná na rekonstruované budově vlakového nádraží.

Zbytek večera muži na pódiu vyprávěli a odpovídali na dotazy. Bohumilu Šoulákovi patřil také závěr besedy, když vzpomínal, jak složité bylo sehnat tenkrát tolik vagonů, aby Sověti mohli vše odvézt. „Už si to ale všechno přesně nevzpomínám. Je to třicet let a já už třicet let u toho nejsem. Poslal jsem Rusáky domů a šel jsem ze štreky,“ řekl.

Vše zakončil poděkováním pětici pamětníků starosta Frenštátu pod Radhoštěm Miroslav Halatin.