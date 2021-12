OBRAZEM: Vánoční pohádka. Český Krumlov zasypal na Boží hod sníh

Jesličky betléma zůstávají až do štědrovečerní půlnoci prázdné. „Figurku Jezulátka do nich tradičně vkládá hlavní celebrant až na začátku půlnoční mše,“ dodal Kubín.

Dřevěný betlém vznikal čtyřicet let. Brňan Jaroslav Vaněk ho začal stavět v roce 1949. Před devíti lety ho zrestauroval Zdeněk Mayer. Skvost setrvá v kostele v centru Brna do svátku Hromnic, kdy křesťané slaví Uvedení Páně do chrámu.