Předvánoční zabíjačka má v Plumlově bohatou tradici a mimořádnou pověst. Letos se konala již po pětadvacáté.

"Dříve jsme to dělali na zámku, ale poslední roky jsme se přesunuli za nákupní středisko. Pro nás je to lepší, protože zde máme i naši prodejnu. Je to blíže centru a lidé jsou tu také spokojenější. Většinou sem chodí místní a z blízkého okolí," komentoval řeznický mistr Ivan Mirga.

Vedle kouřících kotlů s vařeným vepřovým, se daly v Plumlově koupit i živí kapři. Navíc probíhal i soutěžní košt domácích pálenek.

"Sešlo se nám třicet čtyři vzorků. Od jablkovice přes hruškovici, višňovici, meruňkovici nebo různé směsky. Tým porotců je složen z devíti odborníků, dlouholetých kamarádů z různých sfér společenského života. Hodnotí se chuť, vůně a celkový dojem," informoval jeden z organizátorů Petr Piňos a dodal: "Každý účastník koštu si odnese nějakou cenu, máme jich dost."

Snědli tři metráky

Celkově se v Plumlově sní okolo tří metráků vepřového.

"To nepočítám tlačenky, jitrnice a další věci, které se musejí dělat s předstihem. Sní se skoro všechno, na dračku jde maso z kotla, prdelačka, bouřka, jitrnice, tlačenky, jelita. Úplně nejvíc jde ale tlačenka, všechno je z naší vlastní výroby," říká Ivan Mirga a pochvaloval si letošní počasí: "Dnes je krásně. Pamatuji roky, kdy Tomášovi zamrzaly klávesy v saxíku. Letos se to opravdu vydařilo. Za rok tedy zase, pokračovat budeme dokud tady budeme!"

Další zajímavou akcí v Plumlově je Předsilvestrovský výšlap na Chlum. Ten organizuje místní Klub neorganizovaných turistů. Koná se v sobotu 28. prosince, sraz účastníků v 9.30 hodin na Tyršově náměstí ´U lva´.