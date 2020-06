Klub velocipedistů fungoval v Hrabůvce od roku 1909 do 1937. Až loni ho opět vzkřísila parta nadšenců v čele s předsedou spolku Petrem Lexou Přendíkem.

Během soboty se Moravan vydal na tradiční vyjížďku s názvem Medardova kápě. Po společné snídani, behěm které představili zbrusu novou vlajku, spolu naskočili do sedel na trasu po mikroregionu Brušpersko, jež měřila zhruba šedesát kilometrů. Na kolech bez přehazovačky slušný výkon, že?

„Je pravda, že tolik nejezdím ani na horském kole,“ směje se jeden z účastníků.

Přidat do klubu se může každý. Podmínkou je věk zájemce, jež musí být minimálně 18 let, a pak také bicyklu. Tam je nejnižší možné stáří ještě o trochu posunuté, jízdní kolo by totiž mělo vyrobené před rokem 1990. Někteří členové Moravanu jezdí dokonce na "kouscích" z 30. let minulého století.