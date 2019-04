„Teplota vzduchu byla 14 stupňů Celsia, teplota vody osm. Nepodařilo se nám to dotáhnout na padesát účastníků, ale je na 49. Nejmladší byla pětiletá Terezka. S akcí jsme maximálně spokojení, přišlo i hodně dětí, což je pro nás nejpříjemnější, že je o akci zájem i mezi nimi,“ uvedla ředitelka a tvůrce myšlenky akce Martina Svatková, která se přiznala, že mohlo být o něco chladněji, zvažují tak, že by přesunuly datum konání na dřívější dobu, aby bylo chladněji a možná i sníh. „Založila jsem akci před lety jako srandu, ale postupem času jsme se o otužování začali více zajímat a přidali se k nám i další kamarádi a otužilecké kluby,“ dodala Svatková.

Některým se do vody příliš nechtělo, jiní už se nemohli dočkat a zaplavali si jako by bylo léto. Nejstarším účastníkem byl Josef Krejsa (81 let) ze strakonického klubu otužilců. „Poprvé jsem plaval v roce 1972. Přivedl mě k tomu novinový článek v tehdejším Svobodném slově. Vystřihl jsem si ho a podle něj jsem se začal otužovat. Od té doby plavu pořád. Voda mývala hodně dlouho okolo nuly, ale to už teď ani není,“ řekl Krejsa, který byl v Žihobcích vloni poprvé.

Plavce přišlo podpořit i velké množství diváků.