Zachráněná havířská lokomotiva s vagóny jezdí na stropní kolejnici v uměle vytvořeném tunelu, který simuluje autentické podmínky v hlubinné šachtě. Dráha v maketě štoly je dlouhá 300 metrů a vznikla svépomocí na venkovním prostranství muzea. Vlak uveze najednou až 24 návštěvníků, kteří po výstupu procházejí dalšími výstavními prostory s ukázkami hornictví. Komentované prohlídky doplněné o jízdu na klasickém povrchovém šachetním vláčku trvají obvykle přes dvě hodiny. „Troufám si říct, že to, co tu máme, nemá žádné jiné muzeum na světě,“ řekl ředitel Zbyněk Jakš.

Lidé, kteří se v úterý 29. června poprvé svezli závěsnou mašinou v nové expozici, byli nadšeni. „Nádhera! Obdivuji všechny pracovníky muzea, kteří tohle dokázali udělat,“ sdělil Deníku tajemník Sdružení hornických a hutnických spolků ČR Pavel David, který se na unikát přijel podívat z Příbrami. „Smekám před těmi, co to udělali,“ svěřila se po výstupu návštěvnice Helena Tomšovská.

Mezi cestujícími byl i farář Šimon Polívka z Vejprt, který expozici před jejím slavnostním otevřením požehnal. „Je to naprosto úctyhodná práce, klobouk dolů před všemi. Výsledek je naprosto geniální, protože tady cítíte genius loci. Máte opravdu dojem, že jste v dole,“ sdělil duchovní.

Turisté na trase uvidí i těžební kombajny, zarážku s pomocnou mechanizací, rovnačku na železo, různé vagónky a další zařízení, jako by se v expozici skutečně rubalo. Stavba trvala zhruba pět měsíců.

Štolu s drážkou si prohlédl také hornický veterán Ivan Cáder z Mostu, který pracoval 43 let na dole Vrbenský. „Jsem rád, že to vzniklo. Doly pomalu končí a dnes už v kraji není žádná hlubina. Je to všechno pryč,“ povzdechl si v tunelu, kde temnotu tu a tam prorážejí hornická světla. „Já to znám spíš na povrchu, v hlubině jsem fáral jen rekreačně s kamarády,“ zavzpomínal. Nikdy nezapomene na to, jak jako malý kluk pronikal s partou výrostků na zavřený Vrbeňák, jak se koupali v obřích bazénech pro horníky a dokonce po žebřících lezli do hlubiny, až je přepadl strach. „Poznali jsme, že to není nic jednoduchého,“ dodal podporovatel Spolku severočeských havířů.

Závěsnou drážku darovala muzeu skupina Sev.en Energy, která na Mostecku těží povrchově hnědé uhlí a v roce 2016 ukončila hlubinné dolování na dole Centrum a v roce 2020 v bočních svazích lomu ČSA. Tento důl je v útlumu a těžba v něm má skončit zhruba za tři až čtyři roky. Firma chystá projekt Green Mine, který má s pomocí evropských dotací proměnit šachtu na jezero a centrum výroby energie z obnovitelných zdrojů. „Chybět samozřejmě nebudou fotovoltaické a větrné parky na výsypkách ani plovoucí fotovoltaika. Oproti jiným podobným projektům ten náš sází především na vodík. Výroba zeleného vodíku je pro nás v bezemisní energetice prioritou,“ sdělil generální ředitel těžebních společností Sev.en Energy Petr Lenc. Součástí projektu je bateriové úložiště, přečerpávací elektrárna a akvaponická farma s chovem ryb a skleníkovým pěstování zeleniny.

Přestože těžba uhlí bude pokračovat na sousedních šachtách Vršany a Bílina, význam Podkrušnohorského technického muzea bude postupnou dekarbonizací narůstat. „Hlubinné dobývání v našem regionu bylo pohřbeno. Muzeum zachraňuje techniku a technologie, které budeme ukazovat příštím věkům,“ řekl předseda správní rady muzea Vlastimil Vozka.

Podkrušnohorské technické muzeum sídlí v areálu bývalého hlubinného dolu Julius III u bývalé obce Kopisty. Důl vznikl v roce 1881 a provoz ukončil v první polovině 90. let 20. století. Část areálu byla prohlášena za kulturní památku, neboť tvoří ucelený cenný soubor staré industriální architektury a technického zařízení.

Muzeum je v provozu od roku 2003, kdy začalo vytvářet soubor expozic o historii dobývání a zpracování uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve. Expozice ukazují i zvyky, obyčeje a tradice spojené s hornickým životem a obnovou krajiny narušené důlní činností. Věnuje se i těžbě nerostů v Krušných horách.

Muzeum je otevřeno pro návštěvníky v sezóně od 1. března do 31. října. Návštěvní dny jsou úterý až neděle, vždy od 9 do 15 hodin. V pondělí a ve státní svátky je zavřeno. Prohlídky začínají vždy v celou hodinu a poslední začíná v 15 hodin. Zájezdy a prohlídky velkých skupin nad 15 osob by se měly předem objednat. Vstupné pro dospělé je 190 Kč, pro děti do 6 let 90 Kč. Cena zahrnuje i fotografování a prohlídku venkovních expozic. Muzeum nepřijímá platební karty.