Sedm let žila v hodonínském domově důchodců v S-centru. K tomu se ale právě před čtyřmi měsíci přihnala pohroma. Tornádo. „Zatmělo se. Říkala jsem, že se sem něco žene. Z terasy jsem pak viděla přibližující se tornádo. Šla jsem k sousedce s tím, ať zavře okna a schová se,“ připomíná osudový podvečer sedmasedmdesátiletá Anděla Pospíšilová.

Klientka hodonínského S-centra Anděla Pospíšilová. | Foto: Deník/Petr Turek

Tehdy jí nápor vzduchu podrazil nohy. „Byl to hukot, jako když na letišti startuje sto stíhaček a do toho pustíte Niagarské vodopády, vlhko a tlak. Do dneška se někdy vzbudím s tím, že mi začne hučet v hlavě,“ přibližuje následky penzistka. Při tornádu si navíc poranila ruku, která jí postupně zmodrala od prstů až po loket.