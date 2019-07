Litomyšlský závod společnosti Saint-Gobain Adfors CZ šetří vodu. Pro svou výrobu vedle podzemní vody nově ve velkém využívá také dešťovku. Ve zkušebním provozu mají nádrž na sběr dešťové vody, která by mohla ročně ušetřit přes 100 milionů litrů podzemních vod, což představuje roční spotřebu asi 800 čtyřčlenných rodin. V rámci projektů, které šetří přírodu, společnost na počátku roku vybudovala také nádrž odpadních vod.

Nachytanou dešťovou vodu společnost využije především ve výrobě v rámci svého závodu v Litomyšli. „Pokud bude letošní rok srážkově podobný jako ten loňský, můžeme předpokládat, že díky nové nádrži zachytíme přes sto milionů litrů vody za rok,“ vysvětluje Jaroslaw Malik, výkonný ředitel společnosti Adfors. A dodává, že stavba nádrže byla zařazena do uznávaného mezinárodního programu World Class Manufacturing, v němž litomyšlský závod v minulém roce získal stříbrné ocenění.

Kromě nádrže pro dešťovku společnost vybudovala i nádrž pro odpadní vody. Ta má vyvážit objem a kvalitu vypouštěných odpadních vod. Obě nádrže jsou ve zkušebním provozu a společnost si od nich slibuje úsporu vody i peněz. Ročně by mohli v podniku ušetřit kolem 315 tisíc korun.

Do dešťové nádrže Adfors letos investoval přes čtyři miliony korun. Dešťovou vodu plánuje odchytávat i město, a to z některých svých budov. Budou ji stahovat do retenčních nádrží a dále využívat. Začnou s tím na zimním stadionu a městské sportovní hale.