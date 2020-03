A ve spolupráci s hospodářskou komorou připravuje Praha další podporu. V určitých případech by mohlo jít i o odpuštění nájmů. Úlevy zejména v podobě pozdržení plateb rychle schválily také radnice městských částí.

Tvrdé dopady

Pomocnou ruku nabídla místním podnikatelům Praha 1, kde jsou firmy v obzvlášť složité situaci kvůli enormně vysokým nákladům a velké koncentraci provozoven. „Obrovským problémům samozřejmě čelí celá země i všichni podnikatelé. Situace spousty podnikatelů v Praze 1 je však specifická v tom, že musejí platit zdaleka nejvyšší nájmy v republice, oproti průměru jsou zde významně vyšší i mzdy zaměstnanců," uvedl předseda Hospodářské komory Praha 1 (HKP) Vladimír Krištof.

"To vše v důsledku znamená, že firmy čelí fatálním problémům s cash flow. V nejhorší situaci jsou obchody, hotely, restaurace, kavárny a cukrárny, ale i muzea a řada dalších, které musely být uzavřeny,“ doplnil.

Radnice jedničky proto koncem týdne rozhodla o odkladu splátek nájemného za nebytové prostory až do výše složené kauce. „Nájemné bude zatím hrazeno z této kauce, na jejíž doplnění bude nájemce mít čas až do 30. června 2021,“ upřesnil starosta Petr Hejma (My, co tady žijeme).

Městská část podle něj navíc nebude uplatňovat sankce za prodlení s jakoukoliv platbou nájemného, jejíž splatnost nastala v době vyhlášení nouzového stavu. Porušení platební morálky také nebude považováno za důvod k výpovědi.

Valorizace nájemného se odkládá

Odklad splátek, ani nevymáhání sankcí za prodlení se netýkají plateb za služby. Zároveň Praha 1 do odvolání pozastavuje účinnost valorizace nájemného o inflaci loňského roku za užívání nemovitých věcí.

Hospodářská komora Prahy 1 vyzvala místní byznysmeny, aby jí dávali informace o jejich situaci a náměty na řešení jejich problémů. Výzva má ohlas a komora předává komentáře radnicím i magistrátu. „Je evidentní, že firmám hrozí především akutní platební neschopnost zejména v oblasti mezd a odvodů za zaměstnance a plateb nájemného. Žádají proto hlavně úlevy a odložení plateb a pomoc s náklady na mzdy a odvody,“ dodal Krištof.

Podniky v centru nečekají jen na přijetí pomoci, ale také ji nabízejí. Až stovky jídel denně rozdávají zdarma restaurace sdružené v Asociaci POHO. Zásobují dobrovolné hasiče Prahy 1 a štáb občanské iniciativy sousedskapomoc.cz, která zajišťuje dodávky potravin a léků lidem nejvíce ohroženým koronavirem.

Úlevy též na šestce a sedmičce

Také radní Prahy 6 rozhodli o odložení plateb nájmů za nebytové prostory v majetku nebo správě městské části. Peníze nebude radnice vyžadovat od profesí postižených vládními restrikcemi zatím po dobu dvou měsíců. „Finanční odpovědnost za přímé dopady posledních rozhodnutí vlády nese jednoznačně stát. Ten je povinen škodu nahradit. Kdyby to však vláda nezvládla, Praha 6 určitě nenechá podnikatele na holičkách,“ řekl místostarosta pro majetek Jan Lacina (STAN).

Vedení Prahy 6 navíc schválilo možnost poskytnout slevu z nájmu nebo udělit odklad plateb i v dalších případech, na které se vládní omezení nevztahuje. Místní živnostenský odbor už také navštívila řada lidí, která si pozastavila platnost živnostenského oprávnění, aby mohla požádat o podporu v nezaměstnanosti. Dorazili ale také zájemci o koncesi na rozvoz jídla a zboží.

Problémem se zabývají také na sedmičce. Místostarosta Kamil Vavřinec Mareš (Praha 7 sobě) poslal po nuceném uzavření velké části obchodů místním podnikatelům dopis, ve kterém je ubezpečuje, že radnice situaci sleduje.

„Pokud se vinou stávající situace dostanete do potíží s placením nájemného, budeme s vámi vše řešit a společně najdeme cestu, která vaše podnikání neohrozí na existenci. V případě potřeby vám nabídneme možnost odkladu plateb nájemného za měsíce březen červen až do konce roku,“ ubezpečil Mareš.

Co bude po odvolání zákazů?

Zejména nejdrobnější podnikatelé mají navzdory příslibům existenční obavy. „Jsem sama, žiji sama, jsem kosmetička, takže totálně bez jakýchkoliv peněz, a zůstaly mi jenom platby. Bude těžké byznys rozjet zpátky, lidi nebudou mít peníze a budou šetřit na všem, takže si myslím, že toto nás zlikviduje,“ sdělila žena, která si nepřála zveřejnit jméno.

„Při jednání s hlavním městem chceme iniciovat kroky k nastartování ekonomiky, jakmile epidemie koronaviru pomine. Považuji za klíčové, aby se i po odeznění nákazy podnikatelský život v Praze vrátil do zaběhlých kolejí a aby zavedené prodejny a služby mohly nadále fungovat,“ prohlásil Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR.