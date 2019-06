Nově o nabíječce uvažují například v Hustopečích na Břeclavsku. Vedení tamní radnice koupilo elektromobil už před časem. Využívají jej pracovníci městských služeb.

„Protože Hustopečí leží strategicky na dálničním tahuz Brna do Bratislavy, začali jsme přemýšlet o tom, zda by nebylo dobré mít vlastní nabíjecí stanici. Nejbližší jsou totiž pouze, pokud je mi známo, v Brně a v Břeclavi,“ řekla hustopečská starostka Hana Potměšilová.

Pokud by se nakonec na radnici shodli, veřejná nabíjecí stanice by mohla vzniknout nedaleko náměstí. Hustopeče by za ni zaplatily více než sto tisíc korun.

„Rozšíření vozového parku zatím sice nechystáme, stanici by ale mohli využívat i další řidiči aut na elektrický pohon. Zpočátku jsme uvažovali, zda se nespojit s většími provozovateli, jakými je například E-on. Protože bychom však stanici měli na městských pozemcích, pravděpodobně bychom ji vzali pod křídla města,“ uvažovala nahlas starostka Potměšilová.

Po zkušenostech se lze porozhlédnout třeba ve Znojmě. Dobíjecí stanice tam funguje za zimním stadionem u Sportovní haly. A stejně jako v Hustopečích ji využívají zaměstnanci radnice starající se o veřejné prostředí. Organizace Městská zeleň Znojmo používá v ulicích dvě menší elektroauta, s nimiž vyráží především do parků a na hřbitovy.

Vedení města si pochvaluje nejen jejich ekologičnost, ale také nižší provozní náklady.

Dotace na nákup elektromobilů

„Navíc jsme od Státního fondu životního prostředí získali na nákup elektromobilů dotaci ve výši milionu a dvě stě tisíc korun. Díky tomu jsme ušetřili i na pořizovacích nákladech,“ upozornil znojemský starosta Jan Grois. Cena jednoho čtyřmístnéhoa jednoho dvoumístného auta činí dohromady 2,3 milionu korun.

V souvislosti s obnovením vozového parku se možná nových aut na elektrický pohon dočkají břeclavští strážníci.

O zřízení vlastní nabíjecí stanice, kterou by provozovalo město, však Břeclavští zatím neuvažují. „Stanici mít nejspíš nebudeme. Jednu ve městě máme, na parkovišti obchodního domu Billa, který ji i provozuje. Je to však hodně nákladná záležitost,“ sdělil mluvčí městského úřadu Jiří Holobrádek.

Podle velitele strážníků Stanislava Hrdličky její zřízení ani není nutné. „Když jsme loni elektromobily testovali, nabíjeli jsme je přes noc normálně ze sítě,“ řekl Hrdlička.

Nová parkovací místa s nabíječkami pro auta na elektrický pohon plánují také v nedalekém Hodoníně. A to ve spojitosti s výstavbou nového parkoviště pro tři sta aut u koupaliště. Toho se obyvatelé města, pokud vše půjde podle plánu, dočkají do dvou let.

Elektromobily a nabíjecí stanice

V současnosti je podle ministerstva dopravy je na jižní Moravě registrovaných na 601 aut elektrickým pohonem. Dobíjecích stanic je v České republice na 415, desítky z nich jsou na jižní Moravě. Mezi provozovateli stanic jsou i skupina ČEZ, nebo firma E.on. V Mikulově a Břeclavi pak společnost Billa.



Z okresních měst Jihomoravského kraje provozuje nabíjecí stanici zatím jen znojemská radnice. O jejím pořízení uvažují také v Hodoníně nebo v nedalekých v Hustopečích na Břeclavsku.