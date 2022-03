Největší liberecký kryt pod Sokolovským náměstím byl připraven asi dvěma tisícům osobám poskytnout ochranu před účinky zbraní hromadného ničení, mezi něž patří zbraně biologické, chemické a jaderné. Ovšem na pouhých 72 hodin, poté už by nestačil vzduch.

Liberecké podzemí - kryt pod Sokolákem. Agregát pro výrobu energie je plně funkční. | Video: Deník/Blanka Freiwilligová

Pokud vás zajímá, jak kryt vypadá a co všechno se uvnitř nachází, opět budou startovat jeho prohlídky. Ty jsou většinou první sobotu v měsíci a začínají 2. dubna. Podívejte, co vás čeká a současně nahlédněte do libereckého podzemí.