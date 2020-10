Autorkou hlavní expozice podzimní etapy květinové výstavy Flora Olomouc je floristka Pavlína Švecová. V pavilonu jsou k vidění tradiční druhy tuzemského ovoce a opět nechybí ani zajímavé obrazce vyskládané z jablek, hrušek a velkoplodých švestek.

Zahrádkáře nadchne také pestrá přehlídka zeleniny všech možných druhů, tvarů a barev. Vše je doplněno květinovými aranžmá z podzimních květin, kde zaujmou barvami hýřící jiřiny nebo chryzantémy.

Drží krok s trendy

Podzimní Floru si ani tentokrát nenechala ujít milovnice květin Zdeňka. Do Olomouce přijela z Hranicka. Za poslední léta nevynechala žádnou květinovou výstavu, která na zdejším výstavišti probíhá. V pavilonu A ji zaujal velký strom bohatě zdobený bílými nafukovacími balonky a doplněný barevným nasvícením.

„Hlavní expozice je opravdu krásná, moc se nám to líbí. Jsou tady nádherná aranžmá, všechno je krásně sladěné. Je za tím spousta práce, lidé z výstaviště jsou moc šikovní. Nedovedu si ani představit, že by Flora v Olomouci nebyla. Je to něco, co k ní za ta léta prostě patří. Jarní Flora nám letos moc chyběla,“ svěřila se návštěvnice.

Hlavní expozici si s ní prohlížela kamarádka Vlaďka a byla z ní také nadšená.

„Je to paráda. Člověk ani neví, na co se dívat dřív. Je to zase něco nového a moderního. Trendy ve výstavnictví se pořád mění, ale olomoučtí floristé s nimi drží krok. Vždycky se sem moc těšíme a pokaždé odjíždíme spokojené. Ani koronavirus nás nezastaví, podzimní Floru si užijeme i s rouškami, stejně jako jsme si užily tu letní. Načerpáme inspiraci a nakoupíme si nějaké nové květiny,“ plánovala návštěvnice.

Naleštěná jablka sestavená do pestrobarevných obrazců zaujala zahrádkáře Vlastimila Dovrtěla, který do Olomouce přijel z Mohelnice.

„Obdivuji krásné výpěstky, hlavně ovoce a zeleninu. Také vybírám nové odrůdy stromků, které si vysadím na zahradě. Určitě si tady koupím nějakou meruňku. Na Floru jezdím spoustu let a pokaždé s sebou beru manželku. Tentokrát zůstala doma, měla obavu z možné nákazy, ale zrovna tady já strach nemám. Lidé v pavilonech nosí roušky a všude se používá dezinfekce, není se čeho bát,“ míní Vlastimil Dovrtěl.

Festival gastronomie

Kromě hlavní expozice mohou návštěvníci v přízemí pavilonu A obdivovat expozici Českého zahrádkářského svazu nebo navštívit výstavu hub a mykologickou poradnu.

V oranžerii na ně čeká výstava Nositel tradice lidových řemesel a zajímavé workshopy a přednášky.

Velmi netradiční je expozice experimentální výstavy Z jiného světa v pavilonu H, která přibližuje flóru z jiného světa a ukazuje, jak by rostliny vypadaly na alternativní planetě Zemi.

Milovníci dobrého jídla a pití si přijdou na své na tradičním festivalu gastronomie OLIMA.

Pořadatelé zvou na Moravský cukrářský šampionát, kuchařské show se slavnými kuchaři a nebude chybět ani vyhlášení Grand Prix ovocných destilátů a pálenek Flora Košt nebo soutěže amatérů a profesionálů ve vaření marmelád Flora Džem.

Doprovodný program nabízí hudební vystoupení, zábavné aktivity pro děti a babiččin dvoreček s domácími zvířátky. Na podiu Samba jsou k vidění dýně ze soutěže Dýňodlabání 2020.

Roušky a hlídání počtů

Návštěvníci musejí mít při vstupu do pavilonů roušky, pořadatelé připravili dostatečné množství dezinfekce na ruce a pravidelně dezinfikují všechny toalety, restaurační zařízení a gastro zóny. Expozice a stánky jsou rozmístěny tak, aby byly dodrženy minimálně dvoumetrové rozestupy.

Na většině pokladen je nově možné platit bezkontaktní platební kartou. Pořadatelé doporučují využít nákup vstupenek online, aby se zamezilo tvoření front u pokladen. Počty návštěvníků v pavilonu A jsou regulovány prostřednictvím kamer, probíhají také kontroly nošení roušek ve vnitřních prostorách.

Podzimní Flora Olomouc 2020 – Hortikomplex

– čtvrtek 1. až neděle 4. října

- čtvrtek až sobota 9 – 17 hodin

- neděle 9 – 16 hodin

- Smetanovy sady, pavilony A, E, G, H, exteriéry a oranžerie

Vstupné:

- dospělí - 140 korun online, 160 korun na místě

- děti od 6 do 15 let - 70 korun

- rodinné – 280 korun online, 320 korun na místě

- studenti a senioři nad 65 let – 90 korun online, 110 korun na místě

- držitelé průkazů ZTP a ZTP/P – 70 korun (doprovod zdarma)

Akce Rozkvetlé památky od čtvrtka 1. do čtvrtka 15. října

- vyzdobené památky jsou otevřeny od 9 do 17 hodin

- vstup je zdarma

- Loretánská kaple v katedrále svatého Václava (vyzdobí florista Milan Dopita se svým týmem)

- Kaple Panny Marie Opatrovnické (vyzdobí florista Milan Dopita se svým týmem)

- Kostel Panny Marie Sněžné (vyzdobí floristka Karolína Žáčková)

- Kaple svatého Jana Sarkandera (vyzdobí floristka Jarmila Pejpalová)

- Fontána pramen živé vody svatého Jana Sarkandera (vyzdobí floristka Jarmila Pejpalová)

Dopravní podnik posílí po dobu výstavy tramvaje

Na nápor cestujících, kteří zamíří na výstaviště, se s předstihem připravil Dopravní podnik města Olomouce. Ve čtvrtek a v pátek vypraví v 8 a 9 hodin posilovou tramvajovou soupravu, která bude vedena jako posilový spoj na lince číslo 1 na konečnou zastávku Nová Ulice. V sobotu a neděli budou na linku označenou X4 nasazeny spřažené soupravy. V odpoledních hodinách budou, podle aktuálních přepravních potřeb, vyměněny za sólo vozy.