„Mohu potvrdit, že vláda schválila zařazení tohoto objektu do seznamu nových Národních kulturních památek,“ uvedla mluvčí české vlády Jana Adamcová a dodala, že vedle vily se v itineráři objeví také kostel sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze, který se stal posledním útočištěm parašutistů z operace Anthropoid, kteří v kostele hrdinně čelili přesile nacistů po atentátu na Heydricha v květnu 1942, či budova Československého rozhlasu v Praze.

„Jedná se o trvalé morální symboly svobody a demokracie, reflektující statečné úsilí a boj jednotlivců i široké veřejnosti o uhájení křehkých principů svobody, demokracie a nezávislosti ve 20. století,“ uvedla k navrženým a schváleným památkám mluvčí ministerstva kultury Ivana Awwadová.

Památník dětských obětí

Zařazení na seznam NKP potěšilo zástupce Československé obce legionářské (ČSOL), které objekt patří.

„Larischova vila nesymbolizuje jenom utrpení, ale také odboj za druhé světové války. Myslím si, že zapsání na tento seznam je na místě. Doteď byla vila jen městskou památkou, ale nedaleké popraviště je národní kulturní památkou. To nedávalo logiku,“ uvedl za ČSOL František Bobek a dodal, že nový status umožní ČSOL lepší přístup k dotacím.

„Nyní máme od hejtmanství a magistrátu přislíbeno dohromady 30 milionů korun. Oprava však vyjde zhruba na 70 milionů korun,“ informoval František Bobek a nastínil, co mají „legionáři“ s budovou, kde za druhé světové války sídlil prapor Schutzpolizei a 24. června 1942 byli do jejího sklepení umístěni obyvatelé osady Ležáky, v plánu.

„Chceme tu umístit čtyři expozice. Jedna by připomínala vznik samotné vily a parforsní hony, druhá by se týkala zahraničního odboje a třetí odboje domácího. A to hlavně s odkazem na Obranu národa a skupinu Silver A,“ uvedl František Bobek s tím, že poslední expozice má vzniknout přímo ve sklepení domu, kde byli lidé internováni před svoji smrtí.

„Hlavně chceme připomenout osud žen a dětí z Ležáků. Děti zde byly matkám, které byly později zastřeleny, doslova vytrženy z rukou. Jedenáct ze třinácti ležáckých dětí poté bylo zavražděnov polském vyhlazovacím táboře Chełmno. Tyto děti doposud neměly regulérní památník. A právě ten tu chceme udělat,“ uvedl zástupce ČSOL. V době heydrichiády bylo na Zámečku popraveno celkem 194 českých vlastenců.

Seznam nových Národních kulturních památek



Praha

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici

Hlávkova studentská kolej

Budova Československého rozhlasu

Hrob Jana Palacha na Olšanských hřbitovech



Středočeský kraj

Hrobka T. G. Masaryka na hřbitově v Lánech



Pardubický kraj

Zámeček v Pardubičkách – Larischova vila



Moravskoslezský kraj

Hrob Jana Zajíce na hřbitově ve Vítkově