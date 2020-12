U zámecké zahrady se procházela se psem a s manželem Jitka Koubová z Českého Krumlova. „Jsme ze sídliště Plešivec a na procházku s pejskem chodíme denně. Máme pejska z útulku. Já jsem servírka, takže jsem téměř bez práce, v podstatě od října jsem pořád doma. Denně jsme s pejskem venku,“ svěřila žena, která se vydává na dvouhodinovou vycházku.

„Teď jsme u zámecké zahrady a obejdeme to, pak to vezmeme podél řeky, kolem města,“ líčila. Na svátky se chystá ještě k rodičům. „Dceru mám dospělou, takže to nějak neprožíváme. Dneska jdeme k mojí mamce, ta bydlí také v Krumlově a zítra jdeme k manželovo rodičům,“ vyprávěla s úsměvem Jitka Koubová.

U zámku poskakoval malý chlapec. Jeho tatínek Pavel Podruh se s ním a s kokršpanělem vydal také na vycházku. „My jsme z Krumlova, a jako každý den se vydáváme na procházku. Štědrý den jsme oslavili v poklidu. Bydlí s námi i babička, takže jsme trávili Vánoce doma. A dneska vyrážíme na Moravu za druhou částí rodiny,“ těšil se Pavel Podruh. Radost jemu i synovi dělal sníh. „Je super, že začalo sněžit. Uvidíme ale, jaká bude cesta. Žena doma poklízí a my jsme sami na procházce, po obědě vyrážíme,“ plánoval.

Čtyřnohý kamarád

Dalšího muže doprovázel čtyřnohý kamarád. „Bydlím ve Zvonkové ulici. Vydali jsme se ven, abychom měli nějakou fotku a video z Vánoc. Máme dneska rodinný oběd, přijedou k nám děti, bude nás asi čtrnáct, což by nemělo být. Ale tradice jsou tradice,“ zamýšlel se muž. Na Štědrý den byl s příbuznými v lese. „Už tuto tradici držíme 35 let,“ líčil Ladislav Číž, kterého doprovázel portugalský vodní pes. „Tohle počasí má rád,“ usmíval se.

U okénka pod zámkem se zastavilo pár lidí pro teplý nápoj. Provozovatel okénka Dobroty ze zámku Richard Malát ale sdělil, že bude k poslednímu prosinci končit. „Je to bistro, které by normálně mohlo vařit, ale nyní je z toho okénko. Lidé, kteří šli ze zámku, tak se tady zastavovali. Vládní nařízení jsou chaotická…,“ zlobil se Richard Malát. Běžně měl tržbu 100 000 korun za měsíc. Nyní je to 10 000 korun měsíčně. „To mi nestačí na pokrytí nákladů,“ zdůvodnil konec bistra.