Za aktivitou stojí manželé Anna a Vladimír Šavlovi, kteří chtějí pro nový památník věnovat část svého pozemku. „Postavíme památník všem, kteří kousek odsud odvážně překročili hranice do Německa. Dlouho jsme nad něčím podobným přemýšleli. Odhalení sochy pohraničníka byla poslední kapka. Není normální, aby v dnešní době vznikala místa pro uctívání zrůdných režimů, jako byl komunismus,“ řekl k plánům Vladimír Šavel.

Monument nazvaný Cesta za svobodou by manželé Šavlovi chtěli odhalit příští rok v létě. „Poskytneme pro to svůj pozemek. Na samotný památník chceme vybrat peníze ve veřejné sbírce. Nemá to být totiž pouze naše akce, plánujeme do toho zapojit širokou veřejnost, aby bylo jasně vidět, že lidem to není jedno,“ dodal iniciátor.

Nové pietní místo vznikne mezi sochou pohraničníka a kostelem Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci. „Nechceme jenom obyčejný kámen. Mělo by to být umělecké dílo, které obohatí veřejný prostor na Cínovci. Musí vyjadřovat odvahu všech, kteří se rozhodli jít za svobodou vzdorovat tehdejšímu režimu,“ nastínila význam budoucího památníku Anna Šavel.

Odhalení provázely protesty

Manželé dokonce kvůli tomu založili spolek pro výstavbu Památníku cest za svobodou. Třetím členem je jejich kamarád Radovan Gaudyn. „Pohraničníci nechránili hranice, ale bránili lidem opouštět naši zem, utéct za svobodou a poznat ji. Je pro nás rána, že se jim staví pomníky, zvláště pak tady na Cínovci,“ uvedl v reakci na nedávné odhalení sochy pohraničníka.

Postavu samopalem ozbrojeného muže v životní velikosti, kterému u nohy sedí vlčák, nechal vytvořit Klub českého pohraničí. Reakci místopředsedy klubu Jaroslava Hudce, co říká na novou aktivitu na Cínovci, se Deníku nepodařilo sehnat. Odhalení sochy 25. září provázely protesty.

Dílo stojí jen několik desítek metrů od silnice, která vede z Cínovce do německého Geisingu. Už léta je zde pamětní kámen s nápisem „Památce padlým ochráncům československých státních hranic“. Pohraničník z pískovce má být napodobeninou sochy Jana Hány s názvem Na stráži míru, která oslavuje ochránce československých hranic a od roku 1955 stála v Gottwaldových (dnes Městských) sadech v Chebu.