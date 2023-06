Motorkáři z mnoha míst celé republiky přijeli do Skutče na Chrudimsku, aby se naposledy rozloučili s Anetou, 18letou dívkou, která zemřela na své poslední jízdě na konci května. Na silnici mezi Chrudimí a Skutčí byly vidět a slyšet stovky silných strojů, a to včetně těch policejních, které kolonu doprovázely. Smuteční obřad Deník přenášel on-line.

Průjezd kolony motorkářů kolem místa tragické nehody 18leté Anetky | Video: Kamil Dubský

Pátek 9. června je den posledního rozloučení s Anetkou Pátečkovou, která zahynula při havárii motocyklu na silnici u Podlažic.

Podle policie měla kolona motorkářů šest kilometrů na délku a jelo v ní asi 1200 až 1500 motorek. Další motorkáři přijeli do Skutče po jiných trasách.

Na poslední rozloučení dorazili motorkáři z celé republiky. Vyjeli z letiště v Chrudimi do Skutče o půl desáté, spanilá jízda stovek těžkých mašin byla v režii pořadatelů z Motoparty Chrudim.

Redakce Deníku byla na místě, v článku se můžete podívat na video z příjezdu kolony několika stovek motocyklů do Skutče. V 11 hodin přibyl živý přenos přímo ze smutečního rozloučení.

Příjezd kolony do Skutče:

Na přípravě posledního rozloučení se kromě organizátorů a pohřebního ústavu podílí i policie, strážníci a skutečská radnice. Kolem 13. hodiny už byl ve Skutči klid, například náměstí kromě několika ojedinělých černě oblečených návštěvníků žilo běžným pátečním ruchem.

„Některé silnice zjednosměrněny, už je vymyšlený systém. Neumožníme vjezd co centra, to je nereálné. Motorkářům jsme vyhradili shromaždiště v areálu před koupalištěm, kde je zpevněná plocha. Tam budou mít od cateringu pohoštění a město do prostoru umístící odpadkové kontejnery, aby nevznikl velký nepořádek. Vše ladíme tak, abychom vše dobře zajistili,“ ujistil skutečský starosta Jaroslav Hetfleiš.

Tragická nehoda

Aneta se zabila na svém motocyklu na úseku silnice z Chrasti do Skutče na Chrudimsku na konci května. Jela ve směru na Skuteč a nedobrzdila před pomalu jedoucími auty u odbočky na Hroubovice. Náraz do auta před ní ji odmrštil do protisměru, kde projížděla dodávka. Mladá žena na místě zemřela, resuscitace byla neúspěšná.