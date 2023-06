/STREAM/ Motorkáři z mnoha míst celé republiky přijeli do Skutče, aby se naposledy rozloučili s Anetou, 18letou dívkou, která zemřela na své poslední jízdě na konci května. Na silnici mezi Chrudimí a Skutčí byly vidět a slyšet stovky silných strojů, a to včetně těch policejních, které kolonu doprovázely. Skuteč se připravuje na obřad, který nemá v Česku obdoby. Nyní už jsou motorkáři ve Skutči před smuteční síní a čeká se na obřad v 11 hodin, který budeme přenášet online.

Motorkáři přijíždějí do Skutče na poslední rozloučení s Anetkou. | Foto: Deník/Kamil Dubský

Pátek 9. června je dnem posledního rozloučení s Anetkou Pátečkovou, která zahynula při havárii motocyklu na silnici u Podlažic. Na poslední rozloučení dorazili motorkáři z celé republiky. Vyjeli z letiště v Chrudimi do Skutče o půl desáté, spanilá jízda stovek těžkých mašin je v režii pořadatelů z Motoparty Chrudim.

Redakce Deníku je na místě, zde se můžete podívat na video z příjezdu kolony několika stovek motocyklů do Skutče. V 11 hodin přibude živý stream přímo ze smutečního rozloučení.

Na přípravě posledního rozloučení se kromě organizátorů a pohřebního ústavu podílí i policie, strážníci a skutečská radnice. "Některé silnice zjednosměrníme, už je vymyšlený systém. Neumožníme vjezd co centra, to je nereálné. Motorkářům jsme vyhradili shromaždiště v areálu před koupalištěm, kde je zpevněná plocha. Tam budou mít od cateringu pohoštění a město do prostoru umístí odpadkové kontejnery, aby nevznikl velký nepořádek. Vše ladíme tak, abychom vše dobře zabezpečili," ujistil skutečský starosta Jaroslav Hetfleiš.

Aneta se zabila na svém motocyklu na úseku silnice z Chrasti do Skutče na Chrudimsku na konci května. Jela ve směru na Skuteč a nedobrzdila před pomalu jedoucími auty u odbočky na Hroubovice. Náraz do auta před ní ji odmrštil do protisměru, kde projížděla dodávka. Mladá žena na místě zemřela, resuscitace byla neúspěšná.