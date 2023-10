/VIDEO, FOTOGALERIE/ V kostele Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu se během sobotního dne konalo poslední rozloučení s Patricií Burda Janečkovou. Veřejnost mohla uctít památku operní pěvkyně Patricie Burda Janečkové od 11 do 13 hodin, od druhé hodiny odpolední následovalo rozloučení pro rodinu a pozvané. Dění na místě mapovali i redaktoři Deníku.

Poslední rozloučení s Patricií Burda Janečkovou, 7. října 2023 | Video: Deník/Kateřina Součková

Patricia Burda Janečková už od loňského února bojovala se zákeřnou rakovinou prsu. Ten však začátkem první říjnový den prohrála.

Smrt talentované umělkyně z Ostravy zasáhla celou zemi, pro kterou se Patricie stala populární už ve 12 letech jako vítězka soutěže Talentmania vysílané na Nově a slovenské Markíze.

„Bojovala statečně, pokorně, skromně a dokonce s vtipem a svým krásným úsměvem. Byla silná jako málo kdo. Nikdy si, během téhle zákeřné nemoci, na nic nestěžovala, zvládla i to, co občas ani zdraví ne, a nakonec zvítězila. Neodešla sama! Byla, je a bude dál upřímně milovaná, obdivovaná, inspirativní a nezapomenutelná. Jsem šťastný, že jsem ji mohl doprovázet a jít s ní až do samého nového začátku. Nebylo to lehké, ale nádherné. Děkuju za Tebe, Pati,“ uvedl na svém Facebooku zpěvaččin manžel Vlastimil Burda. Za něj se operní a muzikálová pěvkyně provdala letos koncem června.

Zpěvačka ohromila svým hlasem veřejnost při vystoupení v česko-slovenské soutěži talentmania, kterou v roce 2010 i vyhrála. V průběhu kariéry se operní pěvkyně objevila například po boku Janáčkovy filharmonie Ostrava nebo v Národním divadle moravskoslezském.

V divadle strávila například roli Julie v muzikále Romeo a Julie po boku zpěváka a herce Radka Melši, se kterým se dle jeho slov znali už od dětství.

„Bolí to. Paťulku znám od dětství, byla a stále je pro mě bezmeznou inspirací, laskavou kamarádkou a empatickou kolegyní. Ve vší své skromnosti léčila hlasem jiné s čirým nadhledem, skrz který dokázala vidět i bolest kolem. To hřejivé světlo, které rozdávala po celém světě, jen tak nezhasne. Leť Pati, nezapomeneme, nikdy,“ vzpomíná herec.

Naposledy se Patricia Burda Janečková ozvala svým fanouškům na svém Instagramovém profilu během července, kdy zavzpomínala na měsíční výročí svatby s Vlastimilem Burdou.

Patricia Janečková a píseň Tenkrát na západě:

Zdroj: Youtube

Patrícia Janečková s Martinem Chodúrem a Fantom opery:

Zdroj: Youtube