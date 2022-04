FOTO: Pojízdná laboratoř dorazila do Liberce. Láká mladé ke studiu techniky

Nepřijel z budoucnosti, i když by se to na první pohled mohlo zdát. Od úterý 19. dubna zdobí liberecký univerzitní kampus nevšední návěs, který v sobě ukrývá mobilní laboratoř EDU.LAB, jež otevírá možnost vyzkoušet si nejmodernější technologie zblízka. Do krajského města ji přivezla společnost Škoda Auto, bude tu do pátku 22. dubna.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Pojízdná laboratoři EDU.LAB bude parkovat na Univerzitním náměstí v Liberci do pátku 22. dubna. | Foto: Deník/Martin Štefanov

„Mobilní laboratoř vznikla v rámci strategie podpory technického vzdělávání. Cílem je motivovat žáky středních škol k navazujícímu studiu technických oborů. Zajímavá ale jistě bude i pro studenty liberecké univerzity,“ informoval specialista spolupráce s vysokými školami David Dvořák ze společnosti Škoda Auto. Zatímco v dopoledních hodinách probíhají prohlídky pro střední odborné školy a gymnázia, odpoledne mohou dorazit zájemci z řad široké veřejnosti. Nechybí ukázky robotiky, 3D tisku, virtuální a rozšířené reality, představí přínosy termovize nebo schopnosti spolupracujících robotů. „Nejvíce mě zaujali spolupracující roboti. Ráda bych se v budoucnu věnovala robotice, baví mě technika a programování. Když to klapne, chtěla bych se dostat na místní univerzitu,“ netajila nadšení studentka Tereza, která dokazuje, že technologie a průmyslová praxe už není jen výsadou mužského pohlaví. Zajímavý program nabízí i venkovní expozice, kterou doplňují plně elektrický vůz Škoda Enyaq iV a tahač. Bez povzbuzování a huronského smíchu se neobešlo ani poměřování sil při výměně kol ze závodního vozu Škoda Fabia WRC. „Je to super zážitek. Rád sleduji automobilové závody, teď jsem si mohl vyzkoušet na vlastní kůži, jak je ta výměna náročná a kolik zabere času,“ podotkl student Filip z libereckého gymnázia. Neplýtvat jídlem je trend posledních let. Nastolte v lednici řád Dříve probíhaly dny otevřených dveří přímo v automobilce. Ve snaze být studentům nablízku začala společnost pořádat roadshow, která umožňuje navázat těsnější kontakt mezi experty a akademickým prostředím a oslovit více mladých talentů. Loni se uskutečnila tour po základních školách, opakovat se bude i letos na podzim. Snahou je vzbudit u dětí v raném věku zájem o technologii jako takovou a propojit to s firmou. „Průmysl 4.0 je jedno z hlavních témat naší výroby. Přesně kvůli tomu se snažíme žákům a studentům ukázat názorné příklady,“ vysvětlil Dvořák s tím, že si na nezájem středních škol nemohou stěžovat.

Výběr místa nebyl též náhodný, Technická univerzita v Liberci (TUL) spolupracuje se společností Škoda Auto jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti vědy a výzkumu. Studenti mohou ve firmě absolvovat stáže či praxe. „Expozice v EDU.LABu mají mladým lidem ukázat, že technika už dávno není jen obrábění a svařování. Technické obory se dnes propojují s virtuální a rozšířenou realitou, 5G sítěmi, digitalizací, 3D tiskem a dalšími nejmodernějšími technologiemi, o kterých se často mluví také v souvislosti s Průmyslem 4.0,“ sdělil liberecký prorektor pro vědu a výzkum Petr Lenfeld s tím, že možnosti technických oborů jsou dnes takřka neomezené a další se neustále otevírají. Proč lidé odmítají očkování? Stopy vedou až ke špatnému dětství, tvrdí studie Nejde o jediný podobný vzdělávací projekt. Před třemi lety v Liberci otevřeli společnou univerzitní laboratoř Uni.LAB. Slouží jako ukázka toho, na čem a s čím aktuálně v automobilce pracují. Zároveň mají tato témata blízko k náplním studijních programů. „V roce 2019 jsme Uni.LAB otevřeli s díly ze Škoda Karoq, ty později vystřídaly díly z novějšího modelu Enyaq a celá expozice se soustředila na oblast elektromobility. Nedávno se vybavení opět proměnilo a nabízí ukázky digitalizace a 3D tisku využívaných v automotive,“ popsal laboratoř Lenfeld. Koncepce Uni.Labu je od začátku navržena jako variabilní. Nábytek se může v momentě přestavět na lavice a stoly či vysoké barové stoly pro práci ve stoje. „Koncept společných laboratoří má společnost i na jiných univerzitách, ale ta naše liberecká je co do vybavení opravdu top laboratoř na českých vysokých školách,“ doplnil Lenfeld. Na technických fakultách liberecké univerzity mají v posledních letech stabilní počty přihlášek ke studiu. Přesto by technicky vzdělaných lidí mohlo být ve společnosti více. „V průmyslu jsou už bakaláři z technických fakult vyvažováni zlatem a je jich velký nedostatek. Perspektiva uplatnění, nadstandardního platu a slibného startu kariéry je pro absolventy technických oborů víc než optimistická,“ dodal mluvčí TUL Radek Pirkl.

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez limitu a omezení. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu