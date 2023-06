Poklad na dvou kolech. Muzeum ve Strakonicích získalo legendární kaktus

Ředitelka Muzea středního Pootaví Ivana Říhová představila novinářům novinku, která se brzy objeví ve sbírkách. „Po mnoha a mnoha letech se nám podařilo sehnat první motokolo, které se ve Strakonicích vyrábělo. Jedná se o pověstný takzvaný kaktus z roku 1932, který je pojízdný, původní a brzy ho umístíme do expozic. Je to sběratelská rarita a je to naše pýcha,“ oznámila.

První motokolo, které se ve Strakonicích vyrábělo | Foto: Deník/Petr Škotko