Přitom archeologický výzkum tady vědci zahájili teprve začátkem ledna se skrývkou ornice. „V tuto chvílí máme skryté dvě rozsáhlejší plochy u Moravského Písku a Bzence. Zatím evidujeme osídlení od doby kamenné do středověku. Nejstarší nálezy předběžně datujeme do pozdní doby kamenné, tedy pět tisíc let staré. Jedná se o sídelní objekty a žárové hroby. V lokalitě u Moravského Písku už jsme zahájili výkopy a zatím máme části keramiky a sídlištních objektů – chat typických pro dobu železnou, keltského osídlení,“ informoval vedoucí archeologického výzkumu Jan Vízner.