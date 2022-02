Výročí návštěvy Habsburka arcivévody Evžena, bratrance císaře Františka Josefa, připadá přesně na 12. března. Přesně v tento den letos muzejníci z Moravské Třebové vystaví významný soubor kamnových kachlů, které nechal arcivévoda vyrobit na zakázku pro hrad Bouzov šumperskou firmou Franz Rollepaz. „V době návštěvy arcivévody Evžena byl rozestavěný nedaleký hrad Bouzov. Tehdy se do našeho muzea dostala unikátní sbírka kachlů, ze kterých jsou na Bouzově kamna dodnes. Je to unikátní věc.

Druhá taková sbírka se nachází v muzeu v Šumperku. Kolegové v Šumperku nevěděli, o jaké kachle se jedná. My jsme jim je identifikovali a oni nám je půjčili na výstavu,“ řekl Tomáš Thun, archivář a historik muzea v Moravské Třebové. Romantické repliky historických kamen pro hrad Bouzov se skládají z kachlů, jejichž předlohy tvořily reliéfy gotických a renesančních kachlů. Ty byly objeveny během stavebních prací areálu hradu na přelomu 19. a 20. století.

OBRAZEM: Vzpomínka na válku. Třebíčské sklepení dodnes ukrývá protiletecké kryty

I předlohy uvidí návštěvníci nové výstavy v Moravské Třebové, protože je muzeum získalo díky zápůjčce z Národního památkového ústavu. Jak se dostaly bouzovské kachle i do Moravské Třebové, není úplně jasné. „Firma, která je vyráběla v Šumperku, zřejmě udělala něco navíc, kdyby se asi rozbily. Tak se k nám do muzea dostal soubor asi devíti kachlů, podobný soubor je v Šumperku. Další už ale neexistují,“ vysvětlil Thun. Kachle mají asi třicet krát třicet centimetrů.

Nová expozice kromě sbírky kachlů představí i osobnost arcivévody Evžena, který před 125 lety přijel do Moravské Třebové. Byl to nejen člen habsbursko – lotrinské dynastie, ale také velmi vzdělaný člověk, muzejník a velmistr Řádu německých rytířů. Právě on má velkou zásluhu na přestavbě hradu Bouzov.