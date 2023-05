Poklepáno. Po dálnici D35 z Litomyšle do Svitav řidiči pojedou v listopadu 2025

/VIDEO, MAPY/ Třináct mostů, kilometry protihlukových stěn a dva a půl roku práce. Stavba prvního dálničního úseku D35 na Svitavsku začíná. Po dálnici mezi Janovem u Litomyšle a Opatovcem u Svitav se lidé svezou na konci roku 2025. Celá dálnice D35 až do Mohelnice mát být hotová do konce roku 2029. Ve Svitavách to v pátek řekl ministr dopravy Martin Kupka i šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Poklepání základního kamene na úseku dálnice D35 Janov - Opatovec | Video: Iveta Nádvorníková