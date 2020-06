Majitelé bytů, určených ke krátkodobému ubytování, se je teď snaží pronajmout aspoň na rok. Hotely razantně snižují ceny za nocleh a vymýšlejí nejrůznější lákadla pro českou či slovenskou klientelu.

Přesto už jsou některé hotely na prodej, nebo je majitelé nabízejí k pronájmu komplet celé.

Na realitních serverech teď přibývají každým týdnem: malé luxusní hotýlky, větší penziony v historickém centru i v okrajových částech metropole. Přímo na Malostranském náměstí je na prodej hotel se 13 pokoji, restaurací a dvěma bary. Na Vinohradech hledá realitní firma kupce pro čtyřhvězdičkový hotel Assenzio. Na Žižkově je k pronájmu Pension Prague City za 220 tisíc korun měsíčně a volných je v lokalitě i několik hostelů.

Většina nabídek je anonymních, inzeráty pouze uvádějí oblast a velikost nabízené nemovitosti.

„Aktuálně máme několik hotelů na prodej v centru i v širším centru Prahy. Od malých zařízení s deseti pokoji až po velké hotelové celky,“ uvádí společnost Hotel Solutions. „Všechny hotely z aktuální nabídky se prodávají neveřejnou formou, aby nebyl narušen jejich současný provoz. Informace o hotelech poskytujeme pouze přímým zájemcům po osobním seznámení,“ dodává.

Domácí turisté cizince nenahradí

Jak už začátkem jara předpověděla poradenská firma Deloitte, dopady koronavirové krize na některé části hotelového trhu mohou být fatální.

Také podle realitních poradců z další nadnárodní společnosti JLL (Jones Lang LaSalle) zasáhla pandemie zatím nejcitelněji oblast maloobchodních nemovitostí a právě hotelů. Jako alespoň částečná náplast na propad přílivu zahraničních turistů by měl zafungovat tuzemský cestovní ruch. Podle studie Asociace restaurací a hotelů by však Češi museli mít šest až osm týdnů dovolené a vynaložit 15 až 25 tisíc navíc nad rámec toho, co za tuzemské dovolené běžně utrácejí, aby výpadek cizinců vykompenzovali.

„Objem turismu v letních a především podzimních měsících a v zimě v žádném případě domácí turisté nenahradí,“ konstatuje analýza Asociace restaurací a hotelů. „Nelze například očekávat vytížení kapacity v Praze, ve velkých městech či lázeňských centrech,“ dodává vedení asociace.