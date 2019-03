Dík nim muž nejen přežil, ale zástavu oběhu přečká podle všeho dokonce bez následků. Stalo se tak již v lednu, případ ale vyplynul na povrch až v úterý, kdy Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje (ZZS PK) o události informovala s tím, že hledá oba hrdiny, neboť by je ráda navrhla na ocenění za záchranu lidského života. Deníku se podařilo jejich jména zjistit a s jedním z nich hovořit.

Drželi ho na latích

Trojice mužů v osudný den pokládala novou střešní krytinu na rodinném domě v plzeňské Doubravce. „Kamarád si už od rána stěžoval, že ho pálí žáha. Kolem druhé hodiny chtěl odejít domů. To za ním přišla manželka, která čekala dole a vše viděla. Udělalo se mu špatně a přímo na střeše omdlel. Zavolali jsme hned záchranku, která nám radila, jak postupovat. Kolega ho držel, aby nespadl, a já mu masíroval srdce. Záchranka přijela sice za pár minut, ale mně se to zdálo nekonečné, pořád jsem poslouchal, kdy se už ozvou sirény,“ řekl Deníku jeden za zachránců Daniel Schamberger, který svůj čin bagatelizoval s tím, že udělal jen to, co by udělal každý.

Podle záchranářů bylo ale chování jeho a jeho kamaráda Josefa mimořádné. Podle zasahující lékařky Jany Boučkové se vše odehrávalo v extrémních podmínkách. „Pacient ležel pouze na několika latích, střecha byla zcela odkrytá. Je zázrak, že díky svým kolegům postižený po kolapsu nepropadl několik metrů buď na chodník, nebo na půdu. Oba svědci odvedli naprosto neuvěřitelnou práci – postiženého zachytili, v neskutečně obtížných podmínkách jej dokázali resuscitovat a společně s hasiči nám nakonec ještě pomohli s transportem pacienta a všech pomůcek na zem do sanitky,“ uvedla Boučková.

Nebude mít následky

„Laická resuscitace je při zástavě oběhu pro pacienta životně důležitá, zejména pokud jde o fibrilační zástavu,“ doplnil ředitel ZZS PK Pavel Hrdlička, který často slouží jako výjezdový lékař. „Pokud mozek pacienta zůstane více než pět minut bez kyslíku, dochází k nenávratnému poškození. Pacient i v případě, že jeho srdce dokážeme probudit k životu, odchází z nemocnice s trvalým neurologickým postižením. Buď je částečně ochrnutý, nebo má poruchy řeči či vidění. Proto tak apelujeme na veřejnost, aby se nebála oživovat,“ vysvětlil.

Ve zmíněném případě díky pohotovosti zachránců vše dopadlo dobře a teprve devětačtyřicetiletý muž by měl být v pořádku. „Už je v pohodě. Asi za dva týdny pojede do lázní a pak se chce zase vrátit na střechu,“ prozradil Schamberger, který bude spolu s kolegou Barčákem navržen na cenu za záchranu lidského života.