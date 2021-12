Další kategorií, ve které se v sobotu v Lidových sadech soutěžilo, byla Star of the night show - Exotic pole dance. Podle organizátorů poháru jde o velmi populární tanec ve vysokých podpatcích u tyče s nádechem erotiky. "Exotic je sexy stylem a zahrnuje více tance, ačkoliv triky jsou pro ni taky zcela zásadní. Styl Exotic Pole Dance se postupně stává velmi oblíbenou odnoží klasického pole dance v České republice, zatímco v Rusku má již dlouhou tradici. Exotic Pole Dance se soustředí na ženskost a smyslnou stránku tance. I když prvky na tyči jsou velmi důležité, tento styl je zaměřen více na choreografii a celkový estetický dojem. Pro styl Exotic Pole Dance je zásadní plynulé propojování tanečních pohybů, přechody a výraz, jakož i vcítění se do tance - Exotic Flow," vysvětlili organizátoři s tím, že chtěli, aby milovníci těchto nových, ve světě uznávaných a netradičních sportovních disciplín, měli možnost ukázat své umění i v Liberci.

Kategorii Star of the night nakonec ovládla Pavlína Ottová, která získala nejlepší hodnocení. V kategorii Pole sport vyhrála mezi amatéry Gabriela Štulajterová a mezi profesionály Natálie Anna Hadroušková.

V Aerial Hoop předvedla nejlepší výkon Kateřina Lípová mezi amatéry, mezi profesionály bodovala Karolína Frančová a ve dvojicích byly nejlepší Kristína Hanušová a Petra Lukešová.