„Rozchodník je suchomilná rostlina, která při pěstování potřebuje pravidelné zalívky. Je ideální, když vyroste tady a ve stejných klimatických podmínkách se klade i na střechy. To je velká výhoda proti dováženým zeleným kobercům,“ vysvětluje Roman Dunda ze společnosti Sedum Top Solution, která je největším pěstitelem rozchodníkových koberců v Česku a na Slovensku. Nejvíc se tyto materiály pěstují v Nizozemí.

Zahradkáři, zbystřete. Firma z Jablonecka uvádí na trh unikátní skelné hnojivo

Rozchodník pěstuje na deseti hektarech u Hradce Králové a na stejné ploše u Mělníka. Rozchodníky rostou na speciální kokosové rohoži 12 až 18 měsíců a vyžadují pravidelné zalévání a hodně ruční práce.

„Pěstování je pracné, neexistují příliš stroje, které by to zjednodušily. Pletí i sklizeň se dělají ručně,“ rozhlíží se po polích v Polabí Roman Dunda. Podrobnosti o pěstování si ale nechává podnikatel pro sebe: „Na všechno jsme si museli přijít sami, často metodou pokus – omyl. Neustále vymýšlíme nové postupy, tak si své know-how chráníme.“

Pěstování rozchodníkových koberců je náročné na ruční práci. Na zelených střechách ale už potřebuje minimální údržbuZdroj: Sedum Top

Rozchodníkové rohože balí podobně jako trávník do rolí, které putují na střechy. Vyváží se do celé Evropy. Nejen do okolních států, ale také do Litvy, Slovinska nebo Rumunska. Na větší vzdálenost se vozí chladícími vozy. Ideální ale je, pokud se zelený koberec instaluje tam, kde vyrostl.