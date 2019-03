Brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl si takové místo umí představit například u Velkého Špalíčku. „Rodič přijede pro dítě, které bylo v kině, chce jej jen vyzvednout a odvézt domů. Proto by tam mělo Kiss and Ride být. O dalším rozšiřování podobných míst přemýšlím také v souvislosti s rezidentním parkováním,“ řekl.

Současně Kratochvíl plánuje změny v dopravě po centru města. „Týká se Dominikánského náměstí nebo náměstí Svobody, kde chci významně zamezit průjezdu aut. Pěší zóna je pro mě tabu, stejně jako třeba v zahraničních městech,“ zmínil.

Právě v Brně-středu chystají aktuálně silničáři další Kiss and Ride stání. „Už připravená jsou místa v Pellicově, Kopečné, Bezručově, Křídlovické, Rosické, Mlýnské ulici, ve Skořepce, Špitálce a v Bratislavské ulici,“ vyjmenovala mluvčí Brněnských komunikací Vladimíra Navrátilová.

Projektanti v současné době pracují také na tvorbě podobných parkovacích mít v Králově Poli a Žabovřeskách.

Kromě škol přibudou i na jiných vytížených místech. „Tímto způsobem řešíme dopravní obsluhu i nádraží, zdravotních zařízení a podobných míst,“ dodala Navrátilová.

Obrátková stání pro rychlý nástup nebo výstup z auta v minulosti vznikala díky projektu Bezpečná cesta do škol. „V letech 2017 a 2018 vznikla v blízkosti škol například v Měšťanské, Křenové, Zeiberlichově, Cacovické ulici, Sýpce nebo Zemědělské ulici,“ popsala Zuzana Gregorová z tiskového oddělení brněnského magistrátu.

Od začátku současného školního roku využívají Kiss and Ride stání třeba rodiče, kteří své děti vozí na černovickou Základní školu Kneslova. „Jsou ideální pro lidi, kteří své děti vozí do školy například cestou do práce. Současně šetří místo, jehož v Brně není pro parkování dostatek. Potvrdilo se nám i to, že tři taková místa u budovy opravdu stačí,“ uvedl ředitel školy Miroslav Hrdlík.

Možnost rychlého zastavení si pochvalují i řidiči. „Pokud podobná místa vznikají tam, kde není možné zřídit běžné parkoviště třeba kvůli nedostatku místa, jsou asi nejlepší možností. Lidé alespoň ví, že se nemusejí bát pokuty, když zde na chvíli zastaví,“ komentoval třeba řidič Jan Fleischmann z Brna.

Kiss and Ride v Brně



- Parkovací místa typu polib a jeď řeší nejčastěji nedostatek stání třeba u zdravotnických zařízení, nádraží.

- V minulých dvou letech vznikala díky projektu Bezpečná cesta do škol.

- Brněnský radní Petr Kratochvíl plánuje stání typu Kiss and Ride třeba u Velkého Špalíčku.

- Současně chce zneprůjezdnit centrum města. Auta podle něj v budoucnu vůbec nemají jezdit třeba přes náměstí Svobody.