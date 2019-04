Policejní pes? Je to buď vášnivý aportér, nebo velký mlsoun, říká policista

Kam lidské oko nedohlédne, co lidské ucho nezaslechne, může odhalit školený čich policejních psů. Vyhledání ukrytého pachatele, ohledání požářiště, vypátrání pohřešované osoby či nalezení pachových stop, to vše dokážou služební psi z kynologického oddělení policie Zlínského kraje. A nejen to. Čtyřnozí parťáci psovodů se pravidelně zúčastňují i nejrůznějších soutěží.

Mistrovským titulem se tak může pochlubit i policista Jiří Gregovský z oddělení zlínské krajské služební kynologie, který v těchto dnech získal se svým služebním psem Violou titul mistra České republiky ve vyhledávání výbušnin. „Fenka Viola je rasy border kolie, má 3,5 roku a specializuje se na vyhledávání výbušnin. Získal jsem ji jako štěně. Již od tohoto věku se jevila jako velice vnímavá a chytrá fenečka. Šikulka, opravdu jí všechno hned šlo. Co jsem jí jednou dvakrát ukázal, to jí velice dobře šlo. Nic se u ní nemuselo složitě řešit. Viola je výjimečná tím, že u ní nevznikl žádný velký problém, co se týká vnímavosti pro výcvik a naše povely," popsal svou psí parťačku psovod Jiří Gregovský. Viola u Gregovských žije na zahradě i s dalšími dvěma služebními psy. „Mám je doma všechny. Každý den si je vozím do práce, protože to jsou psi, kteří nemůžou zůstat jen tak zavření celý den v nějaké psí ubikaci (krytý prostor pro zvířata chovaná v zajetí, pozn. red.) v nějakém psinci. Policejní psi jsou velmi citliví a vnímaví na souhru se cvičitelem, psovodem. Vyžadují stálý kontakt," doplnil Jiří Gregovský. Viole dělá společnost ještě roční štěně border kolie jménem Sofie. Sofie časem nahradí ve službě jejich staršího, dvanáctiletého parťáka Cage, který je stejné rasy jako jeho „psí policejní kolegyně". „Ale říkáme mu Nicolasi," usmál se psovod. Jiří Gregovský začínal s kynologií před dvanácti lety jako člen týmu. Tenkrát se zaměřoval na klasickou, všestrannou kynologii. Nyní se však již devět let zabývá speciální kynologií. „Když jsem tam přešel, musel jsem začít úplně od začátku, šlo o úplně jinou práci se psem," vzpomínal Jiří Gregovský, který je po devíti letech již vedoucím speciální skupiny kynologických činností zlínské krajské policie. Krajská policie má celkem 40 psů. Z nich je pětadvacet zařazeno na všestrannou kynologii, patnáct na speciální. V kraji je cvičí čtyřiadvacet psovodů. „Psi odboru služební kynologie denně absolvují výcvik, ale i ostré výjezdy do terénu. Psovodi se o své psí parťáky starají čtyřiadvacet hodin denně, a to jak po stránce zdravotní, tak i po stránce tréninku," přiblížil vedoucí oddělení služební kynologie Milan Obdržálek. Aby mohl služební pes pomáhat a chránit, začíná se učit již od štěněte. Do kategorie psů specialistů se vybírají zvířata, která mají spíše klidnou a vyrovnanou povahu. Jejich úkolem je vyhledávání omamných a psychotropních látek, zbraní či jejich částí. Psí specialisté dále také hledají výbušniny a mrtvoly. Lidské ostatky vypátrají dokonce i pod vodní hladinou. „Tito psi nemohou mít žádné problémy s prostředím a terénem. Psy specialisty také nesmí nic při práci vyrušit. Například pohyb cizích lidí," uvedl psovod Gregovský. Ten přiblížil, že policejní pes z kategorie specialistů by měl být vůči neznámým lidem apatický a neměl by si jich během nasazení vůbec všímat. Psi pracují velmi rádi, protože za odměnu dostanou pamlsky. S jejich výcvikem se pojí jedna zcela smyšlená pověra. Podle ní jsou psi hledající drogy na nich sami závislí. „V žádném případě neplatí, že psi, kteří vyhledávají drogy, mají na nich vytvořenou závislost. Dělají to za pamlsek nebo hračku. Pes je buď aportér, nebo zkrátka mlsoun. Tohle se využívá i při výcviku, kdy vytvoříme spojitost mezi pachem látky a odměnou, kterou nejvíc požadují," zmínil kynolog. Povahově ostřejší a důraznější zvířata bývají podle něj zařazována do kategorie hlídkových psů. „Musí to být pes rázný a nesmí se bát lidí," doplnil Jiří Gregovský. Pátrací psi jsou využíváni při hlídkových činnostech, zákrocích proti nebezpečným pachatelům a průzkumu terénu či objektů. Dále najdou využití při zpracování pachových stop. Forma výcviku se u všestranné a speciální kynologie liší. Také samotný pracovní den vypadá pro každou skupinu jinak. U obou ale platí, že se zvířata musí udržovat v dobrém stavu cvičenosti tak, aby byla kdykoli připravena na případný výjezd. Když jdou služební psi zlínské krajské kynologie do důchodu, skončí doma u svého psovoda. „Sto procent si je bere k sobě," přiblížil konec jejich služby Jiří Gregovský.

Autor: Jana Zavadilová