Po starostovi obce pátrá policie, která ho zařadila do databáze pohřešovaných poté, co Šagátovo zmizení oznámila rodina. Průšvih bývalého starosty je pro místní lidi zklamáním, ze ztracení současného starosty jsou zmateni.

Milý se osamostatnilo od Srbče jako obec teprve v roce 1990. Žijí tam necelé dvě stovky obyvatel, k nimž v sezoně přibývají chalupáři. Řada místních je v důchodovém věku.

Ve vesnici funguje jedna hospoda, která je spojena s budovou obecního úřadu. Ten je však pro veřejnost k dispozici pouze v úterý.

Na dotazy Deníku lidé v obci nechtěli moc odpovídat. A ani se není čemu divit. V novinách se o Milém píše v souvislosti s kauzou, která na obec vrhá stín.

Nové vedení obce čekal šok: Místo milionů byly na účtu jen statisíce

„Nezlobte se, ale nic vám neřeknu. Je to ostuda,“ uvedla jedna z občanek a dále situaci nechtěla komentovat. „Vy jdete kvůli tomu průšvihu se starostou? K tomu vám nic nepovím, jen tady pracuji,“ pronesl kolemjdoucí muž.

Místní pár důchodců se o kauze dozvěděl až z tisku. „Víme jen to, co bylo v novinách, které četl manžel a pak jsme to dali číst i sousedovi. My nikam nechodíme, je nám osmdesát. Mohu jen říci, že jsme z toho byli dost zklamaní,“ řekla seniorka.

Nejsdílnější byla místní občanka, jejíž dítě si hrálo před domem. Zmizelého Šagáta prý viděla před pár dny. „Tady nikdo nic neví. My jsme na úřadě, ale také nic nevíme. Já jsem pana starostu viděla naposledy v pondělí, ale v úterý už jsem ho nepotkala. Jeho partner, se kterým žije, tu normálně bývá, ale nemá tu auto, asi je v práci. Je to celé divné,“ poznamenala obyvatelka Milého.

Starosta se pohřešuje od čtvrtka

Osmačtyřicetiletý Zbyněk Šagát (Milý a Bor společně) je v databázi pohřešovaných osob od čtvrtka. Měl to být právě on, kdo spolu s dalšími členy vedení obce loni v listopadu nahlásil, že z obecního účtu zmizelo devět milionů a zbylo pouze 700 tisíc korun. „Ještě ten den bylo podáno první trestní oznámení na bývalé zastupitele, účetní, bývalé výbory kontrolní a finanční,“ řekl už dříve Deníku starosta Zbyněk Šagát.

Bývalý starosta Zdeněk Kvasnička vinu přiznal. „Nepopírám, že jsem jednal úmyslně. Rád bych dluh splatil, ale nebude to tak jednoduché. Ani sám pořádně nevím, za co jsem ty peníze utratil," řekl serveru iDnes.

Peníze přitom obec Milý potřebovala na zaplacení faktur souvisejících s budováním 50 domovních čistíren odpadních vod. Nakonec pomohl Středočeský kraj, který zachránil obec před bankrotem. Krajští zastupitelé schválili poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 10 milionů. Obecní úřad bude částku splácet po milionu ročně. V případě, že by se obec dočkala náhrady způsobené škody, má povinnost vrátit peníze okamžitě.