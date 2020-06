ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Ještě před startem masivních vládních restrikcí se řešila kauza, v níž dosud není úplně jasno. Podle informací v médiích byla jedna ze zaměstnankyň Finančního úřad pro Prahu 10, kde pracuje zhruba 300 lidí a denně jej navštěvuje velké množství občanů, lyžovat na dovolené v Itálii (ale v oblasti, která nebyla v té době označena za rizikovou) a když se jí po návratu do práce po několika dnech přitížilo, kontaktovala pražskou hygienickou stanici.

„Fungujeme pro veřejnost. Skutečnou situaci musíme tajit,“ tvrdili anonymně zástupci „finančáku“ v desáté městské části. Následně se nákaza virem s označením SARS-CoV-2 potvrdila u dalších dvou úředníků. A tak vyděšení lidé začali „bombardovat“ úřady s dotazy. Podle novináře Tuny navíc zaměstnankyně, když začala pociťovat příznaky nemoci, musela o cestovatelské anamnéze zalhat, aby jí udělali testy.

Cedule „Z technických důvodů zavřeno“ zmizela

„O pozitivních testech se ví od neděle. Zajímalo by mě, jestli je pravda, že ředitel úřadu chtěl dnes (ve středu 11. března) úřad zavřít, ale že měl dostat nařízeno, ať úřad pokračuje ve vybírání daní,“ psal Tuna, který kauzu se smutným koncem od začátku sleduje. Definitivně se zavřelo až s vyhlášením nouzového stavu.

Podle Tuny nadřízené orgány nedovolily panu Menčíkovi úřad uzavřít, ačkoliv tam mohli chodit i zástupci těch nejohroženějších – senioři či chronicky nemocní. Ceduli s nápisem „Z technických důvodů zavřeno“ musel údajně ředitel krátce poté, co ji vyvěsil, z vchodových dveří sudnat. Na začátku dubna v 56 letech pak zemřel, podle spekulací měla být příčinou nemoc covid-19.

„Do doby, než jsem nebezpečí a šíření nákazy zveřejnil na sociálních sítích, bylo vše tajeno před veřejností i před vedením městské části Praha 10. A poté byla veřejnost nepravdivě informována, že se nákaza nemůže dostat a šířit ze 4. patra úřadu,“ uvedl Tuna v pondělním facebookovém příspěvku, kde zveřejnil komunikaci se státní zástupkyní.

„Na základě Vámi uvedených údajů lze dovodit podezření ze spáchání trestného činu,“ napsala žalobkyně městského státního zastupitelství Táňa Dočekalová, která případ postoupila obvodnímu státnímu zastupitelství. Odpovědnost dotčených institucí, případně jednotlivců za smrt bývalého ředitele finančního úřadu by tak nyní měla prověřit policie.

Tuna tvrdí, že zesnulý Menčík krátce před smrtí poslal kolegovi na otázku, jak to zvládá v práci, následující SMS zprávu: „Výborně… Tlak od veřejnosti (e-maily, kde jsem oslovován jako Babišův pohůnek, Burešův estébáckej zmr* apod.), tlak od zaměstnanců (abych to už konečně zavřel), tlak od vedení (dokud bude poslední člověk dýchat, tak to se zavřít nesmí…), prostě pohoda…“

Opravdu zemřel obětavý ředitel, můj bývalý šéf, který byl v práci tvrdý, ale jinak lidský a rozumný. Snad to ostatní zvládnou lépe. Úřad měl být okamžitě uzavřen, ale kvůli image nebyl. https://t.co/wtGYtAXrXB — Pavla Maksantová (@pavlamax) April 8, 2020

Ani sám žurnalista, jenž má mezi zaměstnanci Finančního úřadu pro Prahu 10 zdroje, neví, kdo z nadřízených (v konečném důsledku smrtící) pokyny vydával. Podle neoficiálních informací mělo být nakaženo koronavirem na úřadě celkem 17 lidí. Hygienická stanice hlavního města Prahy však konkrétní údaje nezveřejňuje.

Padni, komu padni!

Pražský úřad spadá pod Generální finanční ředitelství, které řídí Finanční správa ČR. Nejvyšším orgám je pak ministerstvo financí. „Věřím, že orgány činné v trestním řízení budou postupovat rychle, důsledně, nekompromisně a především 'Padni, komu padni!' – bez ohledu na to, jak vysoko postavení budou podezřelí z tak závažné trestné činnosti, ve které jde o lidské životy,“ uzavírá Tuna svůj facebookový příspěvek.

Dříve o případu informoval velmi emotivně, jak byl zvyklý například ze zpravodajství televize Nova. Když psal (podle vlastních slov se svolením pozůstalých) o úmrtí ředitele Menčíka, měl to být důkaz, že „lidé ministryně financí Aleny Schillerové nebo přímo ona, mají na rukou krev“.

Podřízení se před téměř dvěma měsíci s oblíbeným ředitelem dojemně loučili. Před úřad nosili květiny a zapalovali svíčky. Vládní resort Schillerové, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ani premiér Andrej Babiš (ANO) tuto věc nijak nekomentovali.

„O přímé souvislosti úmrtí pana ředitele s nemocí covid-19 nemá Finanční správa v tuto chvíli žádné informace. S ohledem na nesporný etický rozsah zároveň odmítá jakékoliv spekulace na toto téma,“ uvedla už dříve Zuzana Mašátová, tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství.