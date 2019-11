Obvinění se týká šesti lidí, čtyři z nich jsou stíhány vazebně, další byl už během vyšetřování převeden do výkonu trestu pro jinou trestnou činnost, další je stíhán na svobodě.

„Návrh na podání obžaloby obsahuje tři samostatné skutky - pět mužů je obviněno ze zločinu obecného ohrožení v případu požáru autobazaru v Humpolci. V případě odsouzení jim hrozí trest až na patnáct let, neboť se trestné činnosti dopustili jako organizovaná skupina. Pět mužů je obviněno ze zločinu obecného ohrožení v případě požáru zámku v Horním Maršově. I v tomto případě jim hrozí trest odnětí svobody v trvání až patnáct let,“ informovala krajská policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková. Tři z obviněných mají na svědomí ještě loupež ve Švandově divadle v Praze. Za to jim hrozí až dvanáct let.