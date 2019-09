Když přijel k místu, kde byl topící se muž, všiml si, že jen leží ve vodě a už necáká. „Voda nebyla hluboká, měl jsem ji asi po stehna, ale pán byl opilý. Snažil jsem se ho postavit, což bylo velmi těžké, po čase se mi ho podařilo vytáhnout na břeh,“ říká muž, který policejní školu ukončí za měsíc.

Při záchraně prý nerozhodovalo, že je policistou. „Do vody spadl přímo naproti mně a otci, bylo štěstí, že jsme ho viděli,“ zmiňuje Častulík.

Zachráněný muž měl v krvi tři a půl promile alkoholu. „Byl ale slušný a na břehu mi ještě děkoval. Jen chtěl stále někam odcházet, byť měl z rybníka rozbitou hlavou, takže jsem mu musel přikázat, ať zůstane na místě, aby zase někam nespadl,“ komentuje Častulík.

Příhodu bere s humorem

Sedmadvacetiletý policista již na příhodu dokáže vzpomínat i s humorem. „Po dokončení školy nastupuji na oddělení do Bystrce, a už jsme se s kolegy bavili, že je dobře, že mám natrénovanou záchranou tonoucího, když budu sloužit blízko přehrady. A vtipné také je, že jsem původně do Mariánského údolí jel na ryby a jediné, co jsem z vody vytáhl, byl topící se muž,“ vtipkuje zachránce.