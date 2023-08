Sám je vycvičen i jako vůdce malého plavidla a s člunem bravurně křižuje vodní plochu, kde se pohybuje i řada dalších rekreačních plavidel. Pokud policejní hlídka u nich zjistí nějaké protiprávní jednání, hned zasáhne a přestupky řeší na místě domluvou, ty závažnější pak předává ke správnímu řízení.

Je strážníkem tělem i duší. Muž loví psance, zabodoval i v Kalifornii

„Nechybějí ani oznámení, kdy lidé přecení své síly a plavou doprostřed jezera nebo na ostrůvky a již jim nezbývají síly na cestu zpět. Policisté pak těmto rekreantům pomáhali zpět na břeh,“ doplňuje policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová, koordinátorka prevence Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Jak připomíná, od letošního března vstoupila v platnost novela zákona o vnitrozemské plavbě, která pracuje s tolerancí půl promile alkoholu pro vůdce malých bezmotorových plavidel, tedy i šlapadel, kanoí, kajaků, paddleboardů, raftů a podobně.

Půl promile alkoholu odpovídá přibližně dvěma decilitrům vína nebo dvěma desetistupňovým pivům. „Pokud člověk, co takové plavidlo obsluhuje, bude mít více než tolerovaných 0,5 promile, policisté fakt oznámí správnímu orgánu, který ho bude dál řešit a bude následovat pokuta. Ta ve správním řízení může dosáhnout až částky sto tisíc korun,“ říká Šrýtrová. A podotýká, že novinka s tolerancí platí pouze pro vymezené úseky vodních cest, kde nehrozí velký provoz.

Přístaviště u Máchova jezeraZdroj: Deník/Petr Pokorný

Nulová tolerance k alkoholu nadále zůstává u všech motorových plavidel. „Přítomnost policistů mně tady nevadí, naopak. Někteří dovolenkáři to totiž už s alkoholem a pak hloupými nápady přehání, obtěžují okolí a když nic jiného, tak zbytečně riskují maléry a úrazy,“ kvituje Petra, která do Doks přijela s malými dětmi na dovolenou z Orlickoústecka.

Nad chováním lidí zůstává rozum stát

Za slunečných dnů je u pláží a na hladině skutečně živo. Uvolnění návštěvníci, často posilnění alkoholem, jen obtížně rozeznají, co smí nebo na co stačí jejich kondice. Na pozoru před nimi se mají hlavně kapitáni výletních lodí. „Největší problém je ten, že nám plavou do plavební dráhy lodí a vůbec si neuvědomují, že loď není auto, které zabrzdíte, když šlápnete na pedál. U lodi je ta setrvačnost velká a proto je takové počínání i životu nebezpečné,“ zdůrazňuje Vladimír Reichert, ředitel společnosti Regata Máchovo jezero, která provozuje zdejší flotilu výletních lodí.

Kapitáni výletních lodí si musejí dávat pozor na nebezpečné chování plavců i lidé na prknech či šlapadlech.Zdroj: Deník/Petr Pokorný

Podle něj jsou nejhorší ti, kteří se snaží připlavat co nejblíže k lodi a vůbec nedbají na to, že jsou v její plavební dráze, která je vyznačena bójkami. „Samozřejmě se to týká i šlapadel, ale i prken, na kterých se učí plavat,“ říká Reichert s tím, že rekreantům téměř nedochází, že třeba loď Máj má 80 tun bez cestujících, a těch se na největší zdejší loď vejde až 250.

„A zastavte takový kolos, když pluje. To prakticky nejde, brzdíte jenom „vrtulemi“, ničím jiným. Občas jsou v tomhle lidé omezení, když čekají, co s lodí udělám. Jestli zahnu, začnu brzdit nebo jestli se jim zkrátka vyhnu, to nám pak kolikrát zůstává rozum stát,“ potvrzuje jeden z lodníků.

Jan Brázda: Devadesátky přinesly hodně násilí. Učili jsme se za pochodu

Policisté hodlají dohlížet na dodržování pravidel plavby a upozorňovat na různá úskalí pobytu u vody, ve vodě a na vodě až do konce letní sezóny. Jak místní hlídky, tak policejní preventisté, se opakovaně vydávají za rekreanty do kempů, tábořišť, na pláže a kromě pravidel bezpečného koupání, plavání nebo třeba skoků do vody je znovu a znovu upozorňují na zabezpečení majetku a cenností, které lidé s sebou k vodě často nosí.

„Na pláž by si měli brát jen to nejnutnější. Velmi důležité je, aby dospělí nespouštěli děti z očí, nepouštěli je samotné do vody a aby děti měly různé plovací pomůcky. Vynechat by měli i skoky do neznámé vody, aby se jako v minulosti nestaly vážné až tragické úrazy,“ uvádí policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová.