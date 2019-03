Na zastupitelstvech politici rozhodují o nejdůležitějších otázkách života ve městě. Představitelé brněnských městských částí se proto snaží rozhodování, co nejvíce otevřít lidem.

Lidé v Židenicích získávali až donedávna informace z jednání zastupitelstev podle opozičního zastupitele Tomáše Koláčného jen těžko. „Zápis ze zasedání byl historicky ukládaný jen u tajemníka úřadu. Nově budou veřejné. Prosadili jsme i zavedení video přenosů. Rozhodujeme o věcech, které mají na lidi přímý vliv. Proto by měli vědět, o čem jednáme, i když nemohou přijít osobně,“ vysvětlil Koláčný.

Větší transparentnost v Brně

- V Brněnských Židenicích se budou lidé nově dívat na zasedání zastupitelstva na internetu. Tam najdou i zápis.

- Lidé v brněnských Černovicích mohou promluvit na začátku každého zasedání zastupitelstva. Dříve hovořili na konci.

- Zástupci brněnských Žabovřesk plánují zavést jmenné hlasování. Lidé by věděli, jak konkrétně politik hlasoval.

- Podle odborníků mohou podobná opatření zajistit větší zájem lidí o politiku. Důležitá je podle nich také důvěryhodnost politiků.

Koláčný je zároveň náměstkem primátorky. Zájem o přenosy ze zastupitelstva Brna podle něj lidé mají. „Pravidelně je sledují. Počet diváků se zvyšuje úměrně s důležitostí tématu,“ doplnil.

Větší možnost se zapojit v chodu obce mají od minulého týdne i lidé v brněnských Černovicích. Politici přesunuli debatu s lidmi na začátek zasedání zastupitelstva. „Dříve se mohli lidé ptát na konci. Nebylo to dobré řešení. Konec není pevně stanovený. Chceme, aby lidé přesně věděli, kdy mají přijít. Na dotazy je vyhrazeno na začátku dvacet minut, může to ale být i více, podle toho, jaký bude zájem lidí,“ vysvětlil černovický starosta Ladislav Kotík.

Změny chystají i v Žabovřeskách. Představitelé radnice chtějí zveřejnit jmenné hlasování zastupitelů. „V současné době uvažujeme, jak hlasování zajistit. Zda koupíme hlasovací zařízení nebo třeba jen tablety. Jinak jsou zastupitelstva lidem samozřejmě přístupná,“ sdělil místostarosta městské části Filip Leder.

Plánovaná novinka se zamlouvá třeba Jiřímu Drásalovi, který v Žabovřeskách bydlí. „ Je to dobré řešení. Lidé přece do politiky nevstupují anonymně a za svými rozhodnutími by si měli stát. Uvítal bych i online záznam ze zastupitelstva. Bylo by to zábavnější než jen pročítat zápisy,“ poznamenal muž.

Zapojením především mladých lidí do politiky se zabývá psycholog z brněnské Masarykovy univerzity Jan Šerek. „Opatření jsou z hlediska zvyšování zájmu občanů o politiku a posílení vnímané legitimity rozhodování krokem dobrým směrem. Zároveň je extrémně důležité, aby rozhodovací procesy, byly pro lidi srozumitelné a chování politiků důvěryhodné,“ vysvětlil psycholog.

Jako správné hodnotí změny i Milan Eibl z organizace Transparency International. „ Zlepšují podmínky pro aktivní občanskou společnost, která často přispívá ke zvýšení zájmu o politiku,“ informoval.