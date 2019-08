Všemi řidiči toužebně očekávaná dopravní spojka se stává skutečností. V úterním dopoledni byla oficiálně zahájena stavba přeložky silnice, která spojí severní a západní část Prostějovska. Výraznou úlevu v dopravě by měli pocítit především občané v okolí Olomoucké a Kostelecké ulice.

O severním obchvatu se už veřejně diskutuje dobrých deset let.

"Mám obrovskou radost nejen za občany Prostějova ale celého regionu. Myslím, že tenhle projekt neuleví pouze dopravě na často ucpané Olomoucké ulici, ale i dopravě v centru města," komentoval hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

První plány na stavbu severního obchvatu se začaly objevovat na přelomu let 2009 a 2010.

Problémy odstraněny

"Začali jsme se o tom bavit už v roce 2009. Víme, že v době dopravních špiček jezdí ze směru od Kostelce na Hané obrovské množství aut. Museli jsme se potýkat s určitými problémy. Majitelé nemovitostí nechtěli prodávat, musel se tak předělávat územní plán i původní trasa obchvatu. Teď po deseti letech je konečně celý projekt hotový," zavzpomínala prostějovská exprimátorka Alena Rašková, která dodala: "Teď už věřím, že se severní obchvat stane skutečností."

Hrdý Rozehnal s karšulínem

Obrovská úleva se zračila ve tváři i náměstkovi primátora Jiřímu Rozehnalovi, který měl na starosti odkupy pozemků. Ten se svým kolegou musel kontaktovat více než sto dvacet vlastníků a uzavřít přes dvě stovky smluv na trvalé zábory.

"Jsem hrdý na to, že jsme to s kolegou Karšulínem dokázali. Stálo nás to rok a půl života. Někteří majitelé pozemků byli hodně nároční. Všechno špatné se ale rychle zapomíná. Jsem nesmírně rád, že tu dnes po třech letech mohu stát a doufám, že se tu sejdeme dříve, než za těch avizovaných dvaatřicet měsíců," uvedl pro Deník Jiří Rozehnal.

Mapka plánovaného severního obchvatu (červená barva). Zdroj: Město Prostějov

Jednou z hlavních postav v celé historii projektu byl i náměstek primátora Jiří Pospíšil.

"Celé se to výrazně pohnulo v roce 2016, kdy jsme s dalšími úředníky dosáhli dohody s Olomouckým krajem. Podařilo se vykoupit pozemky a tím pádem se může začít realizovat celá stavba," sdělil Jiří Pospíšil.

Za 355 milionů

Hlavním investorem stavby je Olomoucký kraj.

"Celkový rozpočet stavby činí 355 milionů korun. Projekt je financován z IROPu (Integrovaný regionální operační program), z kterého jsme dostali dotaci 269 milionů a zhruba 90 milionů dofinancuje Olomoucký kraj," prozradil hejtman Okleštěk.

Vznikne i nový kruháč

Plánovaná trasa severního obchvatu by měla ústit z Olomoucké ulice od kruhového objezdu u Držovic a napojit se na silnici II/366 z Kostelce na Hané zhruba sedmdesát metrů za stávajícím železničním přejezdem.

"Vznikne tam kruhový objezd a mimoúrovňové křížení vzduchem, tak aby se projíždělo nad železniční tratí i nad cyklostezkou. Bude i úplně nová odbočka na Smržice, ta stávající bude uzavřena a sloužit by měla pouze pro průjezd zemědělské techniky," přiblížil budoucí podobu křižovatky Jiří Rozehnal.

Podle předpokladů a uzavřených smluv, by se mohla první auta po severním obchvatu projet v jarních měsících roku 2022.