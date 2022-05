Bez pomoci. Na severu Čech chybí sociální služby pro těžší formy autismu

Opouští velký byt s balkonem v cihlovém domě a stěhují se na sídliště. „Nabídli nám byt na sídlišti, v Einsteinově ulici. Dívali jsme se i jinde, ale byla to hrůza, tak jste vzali pronájem. Z Heimstadenu nám slíbili, že nebudeme muset platit poplatky a ani byt nemusíme uvádět do původního stavu,“ dodává žena.

Hodně bytů, málo lidí

V inkriminovaném domě je dlouhodobě obsazeno pouze pět bytů, přitom je jich tam třicet. To je podle mluvčí společnosti Heimstaden Kateřiny Piechowicz důvod, proč se firma rozhodla nájemníkům nabídnout bydlení jinde. „Ano, mohu potvrdit, že bylo neudržitelné a nehospodárné provozovat domy s takto nízkou obsazeností. A i pro nájemníka je ekonomicky mnohem výhodnější bydlet v domě, kde se na vytápění podílí více obyvatel,“ sdělila Piechowicz.

Prázdný brzy bude i další dům ve Fučíkově ulici. Stojí se hned vedle, ale má pouze dva vchody. „Ano, dostali jsme výpověď, budeme se stěhovat. Zatím jsme si ale žádný nový byt nevybrali,“ řekla starousedlice paní Samková. Také ona má k tomuto místu citový vztah, v bytě žije přes 50 let. „Řekli nám, že je tu málo nájemníků a že se to bude bourat,“ dodala.

O údajném bourání prázdných domů se mezi lidi v místě mluví. Každý má ale informaci trochu jinou. Mluvčí Heimstadenu říká, že vlastník nyní v lokalitě žádné demolice provádět nebude. „Žádné rozhodnutí jsme zatím neučinili, a to i s ohledem na ukrajinskou krizi. Jak dál budeme postupovat, vyhodnotíme až po prázdninách,“ prohlásila Kateřina Piechowicz.

V Karviné ubylo spousta domů

Redukci bytů, které nejen společnost Heimstaden spravuje jako dědictví po bytech OKD právě ve čtvrti Karviná-Nové Město, už běží skoro deset let. Důvodů, proč se vlastník, v tomto případě Heimstaden (před ním Residomo a RPG Byty), ale také město, rozhodnou domy zbourat, je několik. Nejčastěji je to špatný stav bytů, které za poslední desítky let vybydleli tzv. nepřizpůsobiví nájemníci.



Dalším důvodem je zastaralost vybavení bytů, neexistence centrálního, natož ekologického vytápění a v kombinaci s tím také nezájem o tyto byty. Vlastník zpravidla argumentuje, že v takové situaci je neekonomické je opravovat.



Za posledních deset let zmizelo z Karviné-Nového Města několik desítek domů. Většina ploch po nich je dosud volných, ale existují už projekty na jejich opětovné zastavění, případně jiné využití.