Když se řekne Polsko, téměř každý dnes píše seznam, balí tašky a vyráží za hranice do některého z obchodů za cenově výhodnějšími nákupy. Jenže Polsko, to není jen ráj supermarketů. Nabízí totiž i nepřeberné množství zajímavých výletů, a to v pohodlné dojezdové vzdálenosti z Moravskoslezského kraje.

Deník se rozhodl prozkoumat tato atraktivní místa a nabídnout čtenářům i jiný pohled na zemi našich severních sousedů, než jaký znají z parkovišť nákupních center. Naším cílem bylo město Ratiboř v Polsku, které leží prakticky hned „za rohem“. Jezdí se sem převážně za zmíněnými nákupy, ale když už tady budete, stojí za to zdržet se o něco déle.

Věděli jste, že zdejší Piastowský hrad je nejcennější středověkou památkou ve Slezském vojvodství, nebo že tady mají kouzelné arboretum a v muzeu i egyptskou mumii? Ale je toho ještě mnohem více. Pojďme si tedy udělat malý výlet do Ratiboře.

Ratiboř, polsky Racibórz, je více než padesátitisícové město v jižním Polsku, ležící ve Slezském vojvodství. Spolu s Opolí je jednou ze dvou historických metropolí Horního Slezska a spolu s Opavou sídlem euroregionu Silesia. Po staletí se zde mísily vlivy polské, českomoravské a německé kultury.

I dnes žije v Ratiboři značná část německé menšiny v Polsku, ještě více obyvatel se pak hlásí ke slezské národnosti. My jsme se do Ratiboře vypravili v neděli, tedy v den, kdy jsou obchody v Polsku zavřené. Snad abychom měli větší klid na průzkum terénu. Naši exkurzi začínáme v samotném centru Ratiboře.

Otevřené kostely

Nejstaršími památkami na území města jsou církevní stavby. Hned na hlavním náměstí stojí kostel Nanebevzetí Panny Marie. Tento gotický chrám ze 13. století je nejstarším ve městě a v celém Horním Slezsku, je také jediný, který si zachoval rysy rané slezské gotiky. Nahlédnout mohou návštěvníci i dovnitř, kostel se otevírá už brzy ráno před první mší kolem 5.30 a zavírá se po poslední bohoslužbě kolem 20. hodiny.

Nedaleko, na druhém konci náměstí, si můžeme přes den prohlédnout zevnitř další kostel, a to svatého Jakuba. Pochází z 15. století a původně byl součástí dominikánského kláštera. U náměstí stojí domky s arkádami, uličky nabízejí pěkná zákoutí a jde vidět, že za poslední roky se zde investovalo do rekonstrukcí fasád. A je to právě náměstí a prostor u kostela svatého Jakuba, kde se v Ratiboři konají tradiční trhy, někteří prodejci balili po sobotě své stánky teprve v neděli ráno a dopoledne. Koneckonců i samotná kamenná tržnice stojí hned za náměstím a kostelem.

Mumie i poslední Přemyslovec

Významnou institucí v Ratiboři je také místní muzeum s unikátními sbírkami. Stojí jen kousek od náměstí, v ulici Chopina a nachází se v budově bývalého dominikánského kláštera a kostela svatého Ducha. Turisté si mohou prohlédnout středověké podzemní hrobky ratibořských vévodů, při vykopávkách v roce 1997 se našla také hrobka posledního opavsko-ratibořského Přemyslovce Valentina, který zemřel v roce 1521. A spolu s hrobkou byl objeven i zlomený meč, který je dokladem vymření ratibořské větve Přemyslovců, protože Valentin zemřel bez potomků.

Na jeho rakev pak byl rituálně položen přelomený meč, symbolizující vymření této přemyslovské větve v mužské linii, tedy po meči. Právě i tento přelomený meč je v muzeu k vidění. Jedinečná je i egyptská sekce tohoto ratibořského muzea. Je zde vystavena například i mumie, originální sarkofágy a zdobená kartonáž.

Muzeum je otevřeno od úterý do pátku od 8 do 16 hodin, v sobotu od 10 do 18 hodin a v neděli pak od 11 do 15 hodin.

Perla slezské gotiky a pivovar

Vydáváme se dále severním směrem od ratibořského náměstí, na druhý břeh řeky Odry. Tady totiž najdeme další historické jádro Ratiboře, a to Piastowský zámek. Kdy byl přesně původní hrad založen, není úplně známo, archeologické výzkumy naznačují, že mohlo jít o 10. století. Gotický hrad byl založen ve století 13. Jisté je to, že jde o nejcennější středověkou památku ve Slezském vojvodství.

Objekt, který se dochoval dodnes, je výsledkem mnoha přestaveb provedených napříč staletími a je svéráznou směsicí architektonických stylů. Jednou z nejcennějších hradních staveb je kaple svatého Tomáše Becketa z Cantebury, nazývaná perlou slezské gotiky. Hrad postupně ovládali Piastowci a Přemyslovci, v dalších časech mnohokrát měnil majitele, v první polovině 19. století patřil knížatům z Ratiboře, kteří přestavěli původní zámecký pivovar z první poloviny 16. století.

Dnes jde o nejstarší dosud fungující pivovar v Horním Slezsku a bezprostředně navazuje na objekt Piastowského zámku. Hrad i s kaplí je možné navštívit denně. Od října do března je přístupný od úterý do pátku od 9 do 16 hodin, o víkendech a svátcích od 10 do 18 hodin. Prohlídka hradu se koná každou celou hodinu. V areálu se pak celoročně pořádá také množství kulturních a společenských akcí.

Kousek dále za zámkem pak stojí ještě monumentální novogotický kostel svatého Jana Křtitele, který byl až do přelomu 19. a 20. století významným slezským poutním místem, a to díky zázračnému obrazu Bolestného Ježíše. Malba na dřevě se dodnes nachází na oltáři svatého Kříže. Kostel se pyšní krásnými vitrážemi, vedle chrámu pak najdeme nejstarší existující hřbitov v Ratiboři.

Arboretum s labyrintem

Aby té kultury nebylo zase až příliš, zakončíme naši návštěvu Ratiboře v klidném koutu tohoto města, v přírodě. Ratiboř je totiž domovem Arboreta Moravské brány, rozprostírající se na rozloze 162 hektarů a nacházející se v místě staré obory v údolí řeky Odry. Arboretum leží na okraji Ratiboře ve směru na město Rybnik. Důležité je však zmínit, že silnice na Rybnik je v Ratiboři momentálně uzavřena a je třeba jet objížďkou směrem k železničnímu nádraží a dále k nákupnímu centrum Auchan. Parkoviště zahrady se pak nachází jen pár stovek metrů právě za Auchanem.

Arboretum zahrnuje například minizoo, vyhlídku, rybníky, rokle, jezírka, dvě naučné stezky a hlavně nabízí krásné a klidné prostředí pro celoroční procházky. Zajímavým zpestřením je vybudované přírodní bludiště v horní části botanické zahrady. Arboretum je otevřeno denně od 7 hodin do soumraku, minizoo je v létě přístupná od 10 do 18, v zimě od 8 do 16 hodin, pouze v pondělí je zavřená.