Pod názvem FaceUp Technology vyvíjí webový systém a mobilní aplikaci, které pomáhají v boji proti šikaně. Přímo v aplikaci nebo na webu se žáci mohou anonymně svěřit s pocitem, že se u nich ve třídě něco děje. Informace se, i s profesinálním návodem, jak s oznámením naložit, pak dostane učiteli nebo třeba psychologovi, který na dané škole problematiku šikany řeší. "Dnes náš systém využívá téměř dva tisíce škol a institucí, za dobu jeho existence žáci přes aplikaci poslali skoro šest tisíc upozornění," vyčíslil Ihm, který aktuálně studuje na fakultě informačních technologií.

Nejde podle něj ale o žádné žalování. "Šikana je ve školách bohužel poměrně častá a i my sami jsme během našich školních let naráželi na problém mlčící většiny, kdy nikdo neměl odvahu vstát a zajít za třídním učitelem, nebo na to, že jsme vlastně nevěděli, jestli, jak a s kým problém řešit," vysvětlil student.

Dětem, které jsou obětí šikany, pomáhají i odborníci z brněnské společnosti Podané ruce. Podle Romana Hořavy se je více než k anonymnímu řešení snaží navést, aby se sami ozvali. "Je super, že taková aplikace existuje, i když pro nás je anonymní řešení až jedna z posledních možností. Naše klienty učíme postavit se situaci čelem, aby o tom řekli rodičům, třídnímu učiteli, výchovnému poradci či psychologovi. Je to pro ně ale neuvěřitelně těžké," přiblížil Hořava.

Dodal, že lidé, kteří jsou obětí šikany, mají často strach z toho, že se bude násilí stupňovat nebo že je ostatní z kolektivu označí za bonzáky. "Ten, kdo šikanuje, má většinou i nějaký obdiv a moc," řekl Hořava.

Studenti aplikaci představili už v roce 2017, získali podporu ministerstva školství, Jihomoravského inovačního centra i investora. "Říkali jsme si, že by bylo fajn, kdyby se do konce roku zapojilo sto škol. Nakonec jsme tu stovku získali do týdne," dodal Ihm.

Jejich projekt se rozšířil i do dalších zemí, nyní působí třeba ve Spojených státech, Mexiku nebo Jihoafrické republice. "Tam aplikaci používají i na škole, ze které kdysi právě kvůli šikaně odešel Elon Musk," poznamenala mluvčí brněnské techniky Hana Nečasová.

Do budoucna studenti chtějí, aby jejich aplikace pomáhala i ve firmách. "I na pracovištích vzniká prostředí, kde dochází k neetickému chování nebo nedůvěře svěřit se se svými problémy. Firemní platformu teprve rozjíždíme," přiblížil Ihm.