Pražská městská část Řeporyje čelila tlaku ze strany Ruské federace kvůli výstavbě památného místa vlasovcům, kteří se podíleli na osvobození Prahy. „Nikdo neměl zvenčí do toho co kecat," řekl Novotný. „Byli bychom špatní politici, kdybychom ustoupili od toho záměru o jediný milimetr," dodal. Ruské aktivity označil mimo jiné za „pár bezskrupulózně bolševicko inkvizičně mediálních manýr".

Postoj vládních činitelů k nátlaku ze strany ruských představitelů starostu zklamal, neboť žádnou odolnost nepředvedli. Na slyšení Senátu by si zasloužili podle starosty dělat maximálně šatnářky nebo vybírat drobné za použití toalety.

Starostové si nátlak nenechali libit

„Ti, co je měli okřiknout z titulu svých funkcí tady u nás, se k nim přidávali, což bych nečekal. Měli by se stydět, kdyby to uměli. Mají třeba nejlepšího píáristu v zemi, ale co je jim to platné, když musí poslouchat (předsedu KSČM) Vojtu Filipa," uvedl Novotný. KSČM zajišťuje menšinové vládě ANO a ČSSD ve Sněmovně podporu.

Starosta Prahy 6 Kolář čelil nátlaku Ruska kvůli tomu, že městská část rozhodla o přemístění pomníku sovětského maršála Ivana Koněva. Podle něj prezident Miloš Zeman v souladu s ruskou stranou tuto akci označil za „něco nelegálního". „Prezident dokonale předvedl to, že by mohl být trojským koněm jak Číny, tak Ruska," uvedl Kolář.

Zeman se podle Koláře obklopil lidmi, kteří povyšují vlastní ekonomické zájmy nad zájmy českých obyvatel. „Není možné, aby úzká skupinka lidí působila na prezidenta republiky v tom smyslu, že obětuje zájmy České republiky pro své zájmy," řekl.

Jako příklad čínského nátlaku uvedl Kolář požadavek čínské ambasády, aby městský část přejmenovala společenskou akci Festival ambasád kvůli tomu, že na něj byli pozváni i zástupci Tchaj-wanu, který pevninská Čína považuje za svou vzbouřeneckou provincii.

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) zase poukázal na ruský protest neobnovit na Staroměstské radnici pamětní desku k událostem z května 1945. Zdůvodnil to tím, že český text na rozdíl od ruského zamlčel informaci o pražském povstání. Hřib uvedl, že byl kvůli tomu pozván i k předsedovi Sněmovny Radku Vondráčkovi (ANO), který podle primátora použil obdobné argumenty jako předtím ruský velvyslanec.