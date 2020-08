Na celou věc se přišlo náhodou, když byl 17letý mladík pečující o své mladší sourozence přistižen u krádeže jídla v restauraci rychlého občerstvení. Naštěstí měl stejně starého kolegu, který s ním o tom promluvil a především - o všem informoval svou matku, která se zabývá věcmi kolem pěstounské péče. Ta na zmíněném profilu celý příběh popsala a požádala o materiální i finanční pomoc při zajištění potřeb dětí.

Po tragické události si nejstarší chlapec z brigády rozšířil úvazek na plný a vydělával peníze na složenky, které sem tam domů přišly. Snažil se všechno zvládnout sám, děti se vlastně staraly jeden o druhého. Bohužel jeho plat stačil opravdu jen na ty platby složenek, takže na stravu a drogerii už finance nezbývaly.

"Obratem jsme chlapcům zajistili potraviny z potravinových balíčků v našem skladu, drogerii z vlastní domácnosti, přeprali jsme prádlo, co už se několik týdnů pralo jen ve vodě, uvařili domácí jídlo," uvádí se na facebookové stránce.

"Teta" už je doma

Díky náhodě, rychlé reakci sociální pracovnice a otevřenému srdci paní, která kdysi pracovala jako pěstounka, ale nyní je již v invalidním důchodu se k chlapcům podařilo zajistit tuto "tetu", která s chlapci bude bydlet. Zároveň jim pomůže se všemi úředními záležitostmi, ale hlavně jim bude oporou v těchto dnech. To se již podařilo zajistit rozhodnutím soudu.

Zůstane s nimi minimálně třičtvrtě roku, než nejstarší z chlapců dosáhne plnoletosti. Pokud bude souhlasit, může zůstat i déle, buď v domácnosti jako součást rodiny, nebo v povzdálí jako rodinný přítel. Jedná se o zkušenou pěstounku, která se postará o vše co bude třeba - od vedení domácnosti, výchovu dětí, až po administrativní záležitosti spojené s tragédií, která se stala.

Chlapce nyní zastupuje advokát - specialista přes dopravní právo - který se případu ujal bez nároku na odměnu. Mají nárok na finanční prostředky za dopravní nehodu (nebyla to vina rodičů), tak na odškodné za necitlivé jednání pro oběti po dopravní nehodě. Bude to sice otázka ještě několika měsíců, ale podle slov advokáta chlapcům peníze náleží a on udělá maximum pro to, aby je dostali.

Přispějete na notebook?

"I když nejstarší z chlapců má stále v sobě obrovskou zodpovědnost o brášky, podařilo se nám ho přesvědčit o tom, že je důležité, aby v září nastoupil opět do školy, čekají ho ještě dva roky na ukončení SŠ maturitou a pokud bude mít zájem, má možnost studovat dál. Učí se velmi dobře a tím že dostuduje, bude jednou velkým vzorem bráškům. A i když podle svých slov nic nepotřebuje, po domluvě s tetou bychom mu rádi předali nový notebook - dosud žádný nemá. Protože peníze, které vydělával, měl použít pro své potřeby, radost a ne na hrazení nájmu," popisuje novější status.

A zároveň informuje o založení účtu, kam mohou lidé chlapci na zmíněný notebook přispět. Cílem je vybrat částku 20 tisíc korun na jeho pořízení, poté bude účet ukončen. Pokud se vybere vyšší částka, bude zbytek předán rodině.

Číslo účtu zřízeného pro chlapce je 1024626061/3030. Celý příspěvek si můžete přečíst na facebookových stránkách zde.