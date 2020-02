„Třeba jedna rodina s dětmi ze Světlé nad Sázavou si udělala výlet k nám do města a přivezla zdravotnické pomůcky podle zveřejněného seznamu. Přišla zásilka od dvou kamarádek důchodkyň z Prahy. Dary posílají i některé pražské městské části,“ vyjmenovala mluvčí.

Balíky mají razítko Frýdku – Místku, Klatov či Olomouce. „Jeden soukromý dárce od Velkého Meziříčí nám nechal doručit bedny se 110 krabičkami po 50 rouškách,“ uvedla další příklad Martakidisová.

Bezpečnost při přepravě

Samotné město nakoupilo zdravotnický materiál za 50 tisíc korun. „Celou dobu spolupracujeme se spediční firmou, která má zkušenosti s přepravou humanitární pomoci. Radí nám, co a jak je nutné udělat, aby zásilka mohla odletět do místa určení. Lidé ocenili, že jsme zveřejnili přesný seznam věcí, které jsou vhodné," vysvětlila třebíčská mluvčí. Město Yichang nechtělo peníze, jež má, ale právě konkrétní zdravotnické pomůcky, protože se jim nedostávají.

Nyní je potřeba celý náklad pečlivě zabalit, vybavit soupisy a bezpečnostními průvodními listy v češtině a angličtině. „Například z bezpečnostních důvodů nemůže letadlo transportovat víc jak 15 kilogramů chloraminu,“ uvedla perličku Martakidisová. V nákladu budou jednorázové přehozy přes postele, jednorázové rukavice, lékařské čepice, chirurgické ochranné pláště či návleky na boty.

Do Yichangu vyrazí ve středu

Spediční firma si do Třebíče přijede pro náklad ve středu 12. února. Převeze ho do Prahy, dokončí balení a zorganizuje transport. „Všem opravdu moc děkujeme, doufáme, že to lidem v čínském Yichangu pomůže,“ dodala Irini Martakidisová.

Čtyřmilionový Yichang leží v provincii Hubei, kterou jako první zasáhl koronavirus. Partnerským městem šestatřicetitisícové Třebíče se Yichang stal před rokem. Obě města jsou druhá největší ve svých regionech.