Obálky je možné vyzvednout v Senior Pointu, který sídlí v Centru aktivních seniorů v ulici Anenské v Místku, ale také na odboru sociálních služeb na magistrátu ve Frýdku.

"V případě, že je senior v době zásahu záchranářů doma sám nebo není při vědomí, může mu obálka v ledničce možná i zachránit život. Záchranáři totiž z formuláře vyčtou nejen to, jaké léky senior užívá, ale také na co má alergii a jakými nemocemi trpí, což je v době zásahu důležité vědět," řekl Marcel Sikora, náměstek primátora.

IN.F.Obálka obsahuje plastový obal, informační leták s pokyny k vyplnění, formulář k vyplnění, propisku a magnetku nebo samolepku s nápisem Zde je IN.F.Obálka a telefonními čísly na složky záchranného systému. Vyplněný formulář vloží senior do plastové obálky a tu umístí do lednice, nejlépe do vnitřní přihrádky dveří.

Samolepku nebo magnetku o tom, že je držitelem IN.F.Obálky, umístí na dveře lednice nebo vstupní dveře z vnitřní strany bytu, takže záchranáři budou ihned vědět, že se rychle dostanou k potřebným informacím. "Město má v současnosti k dispozici 3500 obálek. V případě velkého zájmu bude jejich počet navýšen," uvedla Jana Matějíková, tisková mluvčí magistrátu.