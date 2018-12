Dášenka byla po autonehodě. Trápila se, nevypadala dobře, vlastně vůbec nechodila, přinesli ji v náručí. Její stav se nezlepšoval, a tak postarší manželé zkusili psí masáže, aromaterapii a další „kouzla“. Po několika sezeních u odborníků přes psí pohybový aparát i psychiku se stav Dášenky začal výrazně zlepšovat. A dnes? Z potíží se dostala a dál dělá svým pánům radost. Kromě řešení potíží a úrazů však lidé svým mazlíčkům dopřávají relaxační masáže třeba i jako dárek.

„Když od nás pejsci odchází, je jim lépe. Uleví se jim, pookřejí. Je to vidět. U pejsků mají masáže ještě rychlejší efekt než u lidí. Když slezou ze stolu, jsou veselí, často jsou vidět velmi rychle výsledky. Prostě jim to udělá dobře,“ říká o psích masážích Tomáš Mandát, který se jim věnuje v žateckém Studiu Anabell.

„Masáže pomáhají při pohybových problémech, po úrazech, ale také v tom, aby se nějaký problém později nerozvinul,“ líčí Mandát. Vzpomíná například na fenku po operaci vyhřezlé ploténky, která používala k pohybu vozíček. Po rehabilitaci se jí vrátila citlivost a dnes chodí bez vozíčku.

Psí masáže mohou být ale také jen relaxační, preventivní, pejskovi mají udělat „jen“ dobře. Mohou je dostat i jako dárek. „Letos dostal náš Jerry místo hraček poukaz na masáže. Vyzkoušíme to. Snad se mu to bude líbit. Pořád tahá na vodítku, tak musí být zmakaný. Snad se mu uleví,“ směje se jeden z budoucích zákazníků Martin Bárta.

Nejen masáže působí jako u lidí

Lidé vodí své čtyřnohé mazlíčky na masáže stále častěji. A nejen na ně, psí salony nabízí celostní péči. Dornovu metodu, bowen terapii, aromaterapii, Bachovu květovou terapii.

„Fyzický stav je i u psů provázaný s psychickým. Pejsci to mají vlastně jako lidi. A my jim pomáháme komplexně. I lidé mají potíže, trápí je bolesti, mají třeba ztuhlá záda, bolí je za krkem. A pejsci to mají podobně. Masáží nebo dalšími metodami jim umíme pomoci, zkvalitníme jim život, je jim viditelně lépe,“ popisuje Simona Vykouková, která se celostní péčí o psy zabývá. Ceny masáží se pohybují podle zaměření, stavu pejska a zvolené metody od 400 do 600 korun.

Masáže doporučují i veterináři. Předcházet jim má pečlivá diagnostika, aby se vědělo, na co se zaměřit. „Určitě je to dobrá věc, při řešení potíží je to užitečné. Masáže pomáhají pejskům stejně jako lidem,“ říká žatecký veterinář Břetislav Frýba.

Veterináři i psí maséři ale také varují před „domácími“ nebo neodbornými masážemi. Maséři procházejí řadou kurzů, neustále se vzdělávají.

„Často se setkáváme s názorem, že přece stačí psa doma promačkat. Ale není to úplně legrace. Pokud má nějaké problémy, můžete mu neodborným zacházením i ublížit,“ dodává Tomáš Mandát.