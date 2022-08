Starosta Zdeněk Pánek se byl podívat do soutěsek ve čtvrtek 4. srpna večer. Poprvé po požáru. „Viděl jsem spoušť, pak dlouho nic a pak zase spoušť,“ popisuje své první setkání s řáděním živlu v Edmundově soutěsce Pánek. Do Divoké soutěsky, která na tu Edmundovu navazuje, se teprve chystá.

Přístupové cesty jsou na mnoha místech poškozené. „Někde jsme se dokonce museli brodit Kamenicí, protože byla cesta zcela neprůchozí,“ říká Pánek.

Na turistickou cestu popadaly kameny, poškodily je i popadané stromy, které zatarasily cestu. Zničené je i zábradlí, které si Hřensko samo dělalo. Na některých místech od padajících kamenů a kmenů, jinde je dokonce i ohořelé. Poškozené je také samotné dolní nástupiště. „Rozsah poškození je takový, že budeme potřebovat brigádníky s motorovými pilami, kteří prořežou vstup soutěskami. Už nyní se nám hlásí desítky dobrovolníků nabízejících pomoc,“ zmiňuje starosta. Hřenské tak čeká hodně práce, náklady na opravu se vyšplhají nejméně do stovek tisíc korun.

Doutnající ohniska

Mnohem větší problém je plavební dráha, která je zanesená stovkami popadaných stromů. Ty bude nutné odvětvit, přitáhnout ke břehu, nařezat na menší části a vyvézt ze soutěsky. Dalším nebezpečím jsou stromy, které jsou ještě na skalách a hrozí stále pádem. Ty je nutné shodit a také vyvézt.

Kdy se turisté vrátí do soutěsek, zatím není jasné. Nezávisí to na rychlosti oprav cesty nebo vyklizení řeky Kamenice. Celou lokalitu dlouhou přibližně 2,5 kilometru bude muset nejprve projít geolog, aby zjistil, nakolik jsou až stometrové skalní bloky stabilní. Jak navíc potvrdil starosta Pánek, i v samotných soutěskách stále doutná několik ohnisek. Přímo nad Edmundovou soutěskou je přitom Mezná, kde minulý týden shořely tři domy a další dva byly ohněm zasažené. „Rádi bychom znovu spustili lodičky v průběhu září, ale nezáleží to na nás,“ dodává Zdeněk Pánek a vůbec si nepřipouští, že by se lodičky v soutěskách už nikdy nerozjely. Pro Hřensko je přitom co nejrychlejší spuštění provozu lodiček klíčové, příjmy z této turistické atrakce totiž tvoří velmi významnou část obecního rozpočtu. Na jejím provozu jsou závislí také podnikatelé v širokém okolí, protože jsou jedním z největších lákadel Českého Švýcarska.

Na financování opravy soutěsek by Hřensko nemuselo být samo. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, pod kterého spadá cestovní ruch, v pátek uvedl, že by na obnovu turistické infrastruktury a veřejného majetku mohlo jít až 100 milionů korun. Z evropských fondů by se také mohlo částečně zaplatit speciální letadlo pro hasiče.

Peníze by chtělo ministerstvo vyčlenit z fondu určeného na pomoc obcím zasaženým loňskými povodněmi. „Máme nástroje aktivní pomoci i soukromým subjektům. Mám připraveno, jak by program mohl vypadat, ale bude potřeba nejdříve udělat zjištění situace na místě. Teď tam ještě nemá cenu vysílat úředníky, ale až to bude možné, tak k tomu dojde a budeme vědět, jaká je poptávka. Program podle toho nastavíme,“ uvedl Bartoš.