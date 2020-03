Poplatek za psy? Brněnští úředníci budou shovívaví

Podle městské vyhlášky mají Brňané zaplatit za psa do konce března, ale brněnská primátorka Markéta Vaňková doporučuje a žádá starosty městských částí, aby opozdilcům nedávali pokutu v době omezené činnosti úřadů. „V současné době by to určitě pomohlo,“ řekla třeba Marie Knápková z Brna.

Pes, ilustrační foto | Foto: Radek Havlíček