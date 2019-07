Až hodinu a půl dlouhé zpoždění vlaků způsobila nedělní porucha trakčního vedení vlakům na trati 250. Porouchalo se asi ve tři hodiny odpoledne v úseku Modřice – Hrušovany u Brna.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jaroslav Sýbek

Na trati se musel zastavit provoz jak mezinárodních, tak regionálních vlaků. „Správa železniční dopravní cesty momentálně zjišťuje rozsah závady. Odstranit by se měla do pěti hodin odpoledne, ale je to spíše orientační čas,“ řekla hodinu po poruše mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.