/VIDEO/ Do Pardubic ve čtvrtek dopoledne přijel poslední vlak s ochrannými pomůckami z Číny, které objednalo Ministerstvo vnitra. Náklad v 18 kontejnerech mířil do skladu v Opočínku, jež se za nouzového stavu stal centrálním skladem ochranných a zdravotnických pomůcek pro boj s koronavirem pro celou zemi.

Areál v Opočínku u Pardubic, centrální sklad zdravotnického materiálu určeného pro boj s koronavirem | Foto: DENÍK/Kamil Dubský

Vojáci a hasiči do skladu sváželi všechen materiál, který z Číny do Česka dopravila jak letadla, tak i tři nákladní vlaky. Letadel do Česka přiletělo na pět desítek, poslední přistálo na začátku května v Praze. Do Pardubic se zdravotnickými pomůckami létalo jedno z největších letadel světa An-124 Ruslan.