„Hlavní komplikace ale spočívaly v ochranných opatřeních při práci, zajištění zahraničních dodavatelů nebo předávání prací „na dálku“. Tak vypadala jedna z nejnáročnějších odstávek v historii Jaderné elektrárny Dukovany. Hlavní část prací se totiž časově shodovala s nejnáročnějším obdobím zvládání celosvětové pandemie,“ vysvětlil mluvčí elektrárny Jiří Bezděk.

Odstávka prvního bloku by měla trvat do konce roku. „Zvládání odstávek je náročné i v „mírovém“ stavu, nyní to chce mnohem víc, než plné nasazení. Teď se soustředíme na testy a průkazy druhého bloku před jeho opětovným uvedením do provozu a současně na postupné odstavení „jedničky“, ale věřím, že to zvládneme,“ dodal ředitel dukovanské elektrárny Roman Havlín.

Preventivní výměna

Práce nepřestanou ani o Vánocích. „Máme v plánu kontroly těsnosti parogenerátorů a kompenzátoru objemu, provedení repase rychločinných armatur, nebo třeba revize a demontáž nízkotlakých dílů parních turbín. Časově nejnáročnější plánovanou činností je preventivní výměna ucpávkových systémů u všech šesti cirkulačních čerpadel, které zajišťují oběh vody v primárním okruhu, která odvádí teplo vznikající při řízené štěpné řetězové reakci v aktivní zóně reaktoru,“ popsal Bezděk.